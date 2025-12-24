VIDEO: ¡Zafarrancho! Captan pelea dentro de tren de la Línea 2 del Metro CDMX

Una escena de caos e incomodidad se apoderó de un vagón del Metro CDMX luego de que un grupo de mujeres protagonizara una pelea en plena marcha dentro de un tren de la Línea 2, situación que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales en cuestión de horas.

Mujeres pelean al interior de la Línea 2 del Metro CDMX

Las imágenes muestran a al menos seis mujeres envueltas en un forcejeo en medio del vagón, mientras el convoy continuaba su recorrido. Entre gritos, empujones y jaloneos, el altercado se desarrolló ante la mirada de otras pasajeras que, visiblemente incómodas, optaron por hacerse a un lado para no verse involucradas.

El espacio reducido y la cantidad de personas dentro del tren hicieron que el momento se tornara aún más tenso. Algunas usuarias intentaron intervenir y pedir calma, solicitando que la agresión se detuviera antes de que alguien resultara lesionado, sin embargo, la confrontación se mantuvo durante varios segundos.

Es tiempo de mujeres.

Pensé que eran las de Morena en el Congreso.



Tremendo zafarrancho en el Metro de la CDMX: mujeres jalándose del cabello dentro de un vagón de la Línea 2, presuntamente por el uso de un asiento reservado.



Estación Zócalo. pic.twitter.com/lcGKaGcYnf — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 23, 2025

¿Qué provocó la pelea al interior del Metro CDMX?

Hasta ahora, se desconoce el motivo que originó el conflicto. En los videos que circulan en plataformas digitales no se aprecia el inicio de la discusión, por lo que no es posible determinar si se trató de un desacuerdo previo, una discusión espontánea o una situación derivada del propio viaje en el transporte público.

Un punto que generó inquietud entre quienes observaron las grabaciones es la ausencia visible de elementos de seguridad durante el momento de la pelea. Aunque en los videos se escuchan voces pidiendo apoyo de la policía, no se observa la intervención inmediata de personal de seguridad dentro del vagón.

Indignación y debate en redes sociales por pelea en el Metro CDMX

La difusión de los clips provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la falta de control ante este tipo de situaciones. Algunos internautas cuestionaron la vigilancia en los vagones exclusivos, mientras otros compartieron opiniones sobre la convivencia diaria dentro del Metro CDMX.

Comentarios como “¿y la policía?”, “por eso prefiero los vagones mixtos” o muestras de solidaridad hacia algunas de las involucradas, reflejan el debate que se generó tras el incidente.

Hasta el momento, el Metro de la Ciudad de México no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido, ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas o detenidas tras la pelea.