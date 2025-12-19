¡Toca paraguas y chamarra! Así estará el clima este 19 de diciembre

El clima de este viernes 19 de diciembre presenta condiciones contrastantes en distintas regiones del país, con lluvias intensas en el sureste, vientos fuertes en zonas del Golfo de México y ambiente frío durante la mañana y la noche en el norte y centro.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el frente frío número 22 se mantiene activo e interactúa con otros sistemas atmosféricos, lo que favorece precipitaciones de consideración y un evento de norte , principalmente en el sur y oriente del país.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para tomar precauciones, ya que las lluvias y el viento podrían generar inundaciones, deslaves, encharcamientos y la caída de árboles o anuncios.

Lluvias intensas en el sureste del país para este 19 de diciembre

El pronóstico del clima señala que las lluvias más fuertes se concentran en el sureste, con especial atención en:



Chiapas y Tabasco , donde se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas

y , donde se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) , Oaxaca y Campeche , con lluvias fuertes a muy fuertes

, y , con lluvias fuertes a muy fuertes Yucatán y Quintana Roo, con chubascos y lluvias fuertes

También se prevén intervalos de chubascos en Guerrero y Puebla, mientras que en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan lluvias aisladas.

El SMN advierte que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar crecida de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas.

Pronóstico del clima para este 19 de diciembre: Evento de norte y rachas

El clima para este viernes incluye un evento de norte, con:



Rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca , principalmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

, principalmente en el y Vientos de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz

y Rachas de hasta 50 km/h en Coahuila y Puebla

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, postes y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Además, se espera oleaje de 1 a 2 metros en el Golfo de Tehuantepec.

Frío, heladas y niebla durante la madrugada del 19 de diciembre

Durante la madrugada, el clima mantendrá un ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas.



-10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango

y -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California , Sonora , Zacatecas , Coahuila , Nuevo León , Estado de México , Tlaxcala y Puebla

, , , , , , y 0 a 5 grados en zonas serranas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

También existen condiciones para la formación de niebla en Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en Baja California.

Calor por la tarde en el Pacífico y sur

A pesar del frío matutino, el clima por la tarde será caluroso en varias regiones del país:



35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Istmo)

y 30 a 35 grados en Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán

Así estará el clima en el Valle de México este 19 de diciembre

En el Valle de México, el clima durante la mañana será fresco, con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.



Ciudad de México : mínima de 8 a 10 grados, máxima de 21 a 23 grados

: mínima de 8 a 10 grados, máxima de 21 a 23 grados Toluca: mínima de 1 a 3 grados, máxima de 16 a 18 grados