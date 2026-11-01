¿Disfraz o chamarra? Así estará el clima este domingo con el ingreso del frente frío 4

¿Saldrás este domingo 1 de noviembre? Antes de hacerlo, checa el clima de tu estado para evitar sorpresas o que la lluvia te arruine el disfraz. El ingreso del frente frío 4 al noroeste dejará lluvias intensas en gran parte de México.

Si saldrás este fin de semana, lleva paraguas o algo para abrigarte, y checa el clima de tu estado para evitar contratiempos.

¿Lloverá el domingo 1 de noviembre?

Sí, habrá lluvia este domingo. El frente frío 4 dejará lluvias muy fuertes en el noroeste y norte del país, mientras que los canales de baja presión y la humedad provocarán chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Estos son los estados afectados:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Baja California (norte y centro).

: Baja California (norte y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (norte).

: Sonora (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste).

: Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste). Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla.

Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del domingo. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/TX38d2aFzu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2026

¿Cuál será el clima para el domingo?

En cuanto a las temperaturas, el frente frío 4 provocará un refrescamiento en el ambiente de Baja California. Por otro lado, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente estable sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

