¿Disfraz o chamarra? Así estará el clima este domingo con el ingreso del frente frío 4
El frente frío 4 ingresa este domingo 1 de noviembre al noroeste con lluvias muy fuertes y rachas de viento. Checa el clima en tu estado.
¿Saldrás este domingo 1 de noviembre? Antes de hacerlo, checa el clima de tu estado para evitar sorpresas o que la lluvia te arruine el disfraz. El ingreso del frente frío 4 al noroeste dejará lluvias intensas en gran parte de México.
Si saldrás este fin de semana, lleva paraguas o algo para abrigarte, y checa el clima de tu estado para evitar contratiempos.
¿Lloverá el domingo 1 de noviembre?
Sí, habrá lluvia este domingo. El frente frío 4 dejará lluvias muy fuertes en el noroeste y norte del país, mientras que los canales de baja presión y la humedad provocarán chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Estos son los estados afectados:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Baja California (norte y centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (norte).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste).
- Intervalos de chubascos: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla.
Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del domingo. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/TX38d2aFzu— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2026
¿Cuál será el clima para el domingo?
En cuanto a las temperaturas, el frente frío 4 provocará un refrescamiento en el ambiente de Baja California. Por otro lado, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente estable sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (suroeste y costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz y Tabasco.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.