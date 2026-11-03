¡No guardes la chamarra! Así estará el clima en CDMX y Edomex este martes

El frío de las primeras horas del día y las temperaturas cálidas durante la tarde marcarán el pronóstico del clima para este martes 3 de noviembre de 2026 en el Valle de México. Aunque la Ciudad de México tendrá una jornada sin lluvias, en algunas zonas del Estado de México se esperan precipitaciones aisladas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El panorama será distinto en otras regiones del país, donde persistirá la probabilidad de chubascos e incluso lluvias fuertes, mientras que algunas entidades registrarán temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este martes?

Para la Ciudad de México, el SMN pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío. En las zonas altas del Estado de México, las condiciones serán más frías y podrían formarse bancos de niebla, por lo que se recomienda tomar precauciones al transitar por carreteras.

Durante la tarde, el ambiente será cálido y el cielo pasará de medio nublado a nublado. Sin embargo, no se esperan lluvias en la capital del país, mientras que en el Estado de México podrían presentarse precipitaciones aisladas, incluso acompañadas de descargas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, la CDMX tendrá una mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para Toluca se esperan condiciones más frías, con temperaturas mínimas de 5 a 7 grados y máximas de 22 a 24 grados.

Además, se prevé viento del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora.

Se pronostican #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h en zonas del norte del país. https://t.co/emdgp7pCjr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2026

¿En qué estados lloverá este 3 de noviembre?

Aunque un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá condiciones estables en buena parte del territorio nacional, algunos estados todavía tendrán precipitaciones.

El pronóstico contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

¿Dónde hará más calor y dónde bajará la temperatura?

El contraste térmico continuará en el país. Las temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius se pronostican para Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

Por otra parte, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar máximas de 30 a 35 grados.