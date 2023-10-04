Clima en México 4 de octubre: Estos serán los estados afectados por el ciclón tropical Lidia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este miércoles 4 de octubre de 2023, en el que prevé que el sistema frontal Núm. 4 se extendienda sobre la frontera norte de México, originando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en:



Norte

Noreste del país

Habrá rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la Península de Yucatán.

Finalmente, el ciclón tropical Lidia se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de lluvias sobre el occidente de México. La zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca se mantendrá en estrecha vigilancia.

Temporadas de lluvias de 2023: ¿Cuáles serán los estados afectados por las precipitaciones hoy?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este miércoles 4 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California Sur.

¿En qué estados de la República se esperan lluvias en México hoy?|CONAGUA

Estos estados de la República alcanzarán hasta los 45 grados

Este miércoles 4 de octubre habrá temperaturas máximas en más de la mitad de la República. A continuación te presentamos la lista de los estados afectados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Los mapas con las #Temperaturas máximas diarias que se registran en #México puedes descargarlos en https://t.co/w7KUYjL6dS. Ayer, la máxima en #México fue de 44 grados #Celsius en #Sinaloa pic.twitter.com/57IGLlCKXC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 3, 2023

¿Cómo estará el clima en la CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y Estado de México se pronostica ambiente fresco por la mañana, cielo medio nublado con bancos de niebla en partes altas del Valle de México. En el transcurso de la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y en el Edomex los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

Se prevén #Lluvias aisladas para esta mañana en Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Amecameca, #EdoMéx. En la #CDMX se espera cielo medio nublado y #Bruma pic.twitter.com/4YDRtWAss9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 3, 2023

Así estará el clima en Matehuala, San Luis Potosí, hoy

En Matehuala se espera un clima con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región por la mañana y ambiente frío en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

A la par habrá intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; todas las precipitaciones antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Habrá ambiente cálido por la tarde y caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras en Nuevo León Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Aguascalientes, y con posibles torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila.