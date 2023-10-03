¿La furia de Tláloc? CDMX espera descargas eléctricas este martes 3 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy martes 03 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este martes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este martes 3 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Coahuila, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

¿En qué estados de la República se esperan altas temperaturas?

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 3 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 3 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica un ambiente fresco a templado, principalmente en las partes altas del Valle de México; también se esperan descargas eléctricas y caída de granizo, viento de componente norte de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h en la región.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

Así estará el clima en Hermosillo, Sonora hoy martes 3 de octubre

¡Atención al norte del país! En Hermosillo, Sonora se espera un clima con cielo medio nublado a nublado, que irá mejorando por la tarde, púes estiman un ambiente muy caluroso con viento del oeste y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en la región.