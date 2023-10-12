Clima en México hoy 12 de octubre: Nuevo frente frío traerá lluvias en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy jueves 12 de octubre de 2023, en donde se pronostican lluvias y chubascos con lluvias puntuales fuertes sobre el occidente, centro y oriente de México.

También habrá chubascos y lluvias fuertes sobre el sureste del país y gradualmente en el sur del territorio nacional con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México, aunado a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y una línea seca sobre Coahuila, propiciarán lluvias aisladas, rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en estados del norte y noreste de la República Mexicana.

¿Habrá lluvias en Monterrey, Nuevo León? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este jueves 12 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Campeche.

Intervalos de chubascos en Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

¿En qué estados de la República se esperan lluvias hoy?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves?

Para la Ciudad de México y Estado de México se espera ambiente frío a fresco, bancos de niebla y cielo medio nublado en el Valle de México. Por la tarde prevalecerá el cielo nublado con lluvias aisladas en la capital del país.

En el Edomex habrá lluvias con intervalos de chubascos mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

¡Aguuuasss! Habrá lluvias moderadas en la capital del país y parte del Edomex|CONAGUA

Así estará el clima en Puebla durante la mañana del 12 de octubre

El clima en Puebla iniciará con cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Hidalgo y Puebla; lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Se espera ambiente fresco por la mañana, frío en zonas altas y templado a cálido por la tarde. Viento del sur y suroeste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 km/h.

Se prevén #Rachas de #Viento de 50 a 70 km/h en 18 entidades del la República Mexicana para el día de hoy. pic.twitter.com/s5ttmj8Bnj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2023

Clima en Tijuana, Baja California, hoy: habrá ambiente frío y lluvias

En Tijuana se espera un clima con ambiente fresco a templado, frío en zonas altas de Baja California, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Cielo medio nublado la mayor parte del día. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y probabilidad de lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California.

Viento del noroeste de 15 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con tolvaneras, así como olas de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de 1 a 3 metros en Baja California Sur.