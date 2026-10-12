Clima en México: Huracán “Simon”, frente frío 2 y onda tropical 43 provocarán lluvias este lunes

Si tienes planes para salir este lunes 12 de octubre, revisa el pronóstico del clima antes de hacerlo. El huracán "Simon" y otros sistemas meteorológicos provocarán lluvias en gran parte de México, con condiciones especialmente complicadas en el Pacífico , donde también se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El riesgo no termina al llevar paraguas. Las tormentas podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, además de reducir la visibilidad en calles y carreteras; en las costas, las autoridades mantienen la vigilancia por las condiciones del mar.

Pronóstico del clima: ¿Dónde lloverá más este lunes?

Sinaloa y Nayarit tendrán las precipitaciones más intensas, con acumulaciones previstas de hasta 150 milímetros, mientras que en el oeste de Jalisco y el sur de Chiapas también se esperan lluvias muy fuertes.

El pronóstico incluye tormentas en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

En otras entidades del norte, centro y sureste se esperan chubascos; la intensidad y distribución de las lluvias puede variar por localidad.

Simon también provocará fuertes vientos en el Pacífico

Sinaloa y Nayarit podrían registrar rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Además, se prevén olas de hasta cuatro metros en costas de Baja California Sur y de hasta 3.5 metros en Sinaloa y Nayarit.

El frente frío número 2 también influirá en el noroeste, mientras que la onda tropical 43 contribuirá a las precipitaciones en el sur y sureste.

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Continúa el pronóstico de #Lluvias extraordinarias por #Simon, ahora como #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson. Más información en ⬇️ https://t.co/ZkUcQ8pc0r https://t.co/CjZCJCQoXr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

¿Hará calor o frío?

El calor seguirá en el sureste: Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius. En contraste, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero tendrán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este lunes?

Si vas a salir este lunes 12 de octubre, toma en cuenta que se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas, encharcamientos y reducción de visibilidad durante los traslados.

En la capital, el termómetro marcará entre 13 y 15 grados como mínima y de 23 a 25 grados como máxima; para Toluca, se prevén temperaturas de entre 9 y 11 grados por la mañana, con máximas de 21 a 23 grados.