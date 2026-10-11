¿"El Niño” crea huracanes devastadores como “Otis”? Esto pasa cuando se combina con la temporada de ciclones tropicales

El fenómeno de "El Niño" es la combinación de dos eventos, uno oceánico y otro atmosférico, y su presencia se identifica por variables como la temperatura del mar pasa de ser fría a comenzar a calentarse por el cambio de dirección en los vientos alisios. Y, ¿qué tiene que ver este fenómeno climático con los huracanes y su intensidad?

Estos es lo que debes de saber sobre lo que pasa cuando las condiciones de "El Niño" se combinan con la temporada de ciclones tropicales.

Así se forman los huracanes

Un ciclón tropical se forma en aguas cálidas del océano, cuando el aire caliente y húmedo sube su fuerza y genera una zona de baja presión.

Ese aire que sube se enfría, forma nubes de tormenta y libera energía que atrae aún más aire cálido. Por la rotación de la Tierra, los vientos que entran al sistema comienzan a girar en espiral y a ganar fuerza, pasando por tres etapas:



Depresión tropical: Comienza a girar con vientos de hasta 62 km/h. Tormenta tropical: Cobra fuerza, de 63 a 118 km/h, define su forma en espiral y recibe un nombre. Huracán: Supera los 119 km/h y desarrolla el ojo en el centro, rodeado por los vientos más intensos.

"El Niño" y los huracanes: ¿Qué tanto influye el ENOS en la intensidad de los ciclones tropicales?

Según el Doctor Alejandro Jaramillo Moreno del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, aunque "El Niño" sí influye en las condiciones del mar y de la atmósfera, este no crea ciclones tropicales ni huracanes.

Lo que sí hace "El Niño" es generar condiciones ambientales que pueden facilitar la formación de un ciclón tropical, su crecimiento, trayectoria e intensificación.

"El Niño" y su papel durante el huracán "Otis"

El experto nos habla con un ejemplo: el huracán "Otis". Durante el paso de este devastador ciclón tropical estaba presente el año de "El Niño" y y este no inventó el huracán, sino que le brindó las condiciones para que se desarrollara y se intensificara con esa fuerza histórica con la que lo hizo.

Sin "El Niño" este probablemente habría sido un ciclón común.

El huracán "Otis" impactó el Océano Pacífico como categoría 5 el 25 de octubre del 2023; afectó principalmente el estado de Guerrero y dejó 52 personas fallecidas.

¿Qué pasa con los huracanes en el Atlántico durante "El Niño?

El Dr. Jaramillo explicó que en el Océano Atlántico "El Niño" disminuye la actividad de ciclones tropicales y las lluvias en los estados de esa costa.

En la temporada 2026-2027, solamente se ha formado el huracán "Isaías", que alcanzó la categoría 3.

¿Qué pasa con los huracanes en el Pacífico durante "El Niño"?

En el caso del Océano Pacífico sucede lo contrario, pues aumenta la probabilidad de que más ciclones afecten e impacten directamente a México por esta costa.

Las condiciones de "El Niño" influyen en las trayectorias e intensidades que adquieren los ciclones tropicales.