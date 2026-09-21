¡Cuidado con las inundaciones! Fuertes lluvias azotarán varios estados este 21 de septiembre

México tendrá un lunes marcado por las lluvias intensas, el calor extremo y la vigilancia de un sistema tropical que podría fortalecerse en el Pacífico; recordar que la tormenta tropical “Polo”, al sur de las costas de Michoacán.

Su circulación favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas del occidente y sur del país, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Oaxaca y Chiapas se encuentran entre los estados donde se esperan las precipitaciones más intensas.

¿Dónde lloverá más este lunes 21 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte, centro y sur de Nayarit, así como en el centro y sur de Oaxaca y en regiones del centro, sur y este de Chiapas.

También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Tabasco.

En Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Mientras tanto, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala podrían registrar intervalos de chubascos.

¿Lloverá en CDMX y Edomex?

El Valle de México tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente fresco, además de frío en las zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será de templado a cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. En la capital del país se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzaría de 26 a 28 grados.

Para Toluca, la temperatura mínima se ubicará entre 8 y 10 grados, con una máxima de 22 a 24 grados.

El calor seguirá presente en el norte de México

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias regiones, el calor continuará con fuerza en el norte del territorio nacional.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste y sur de Sonora.

Además, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.

En contraste, las zonas serranas de varios estados, como Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz, tendrán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados durante la madrugada.