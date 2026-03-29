¿Lloverá en tu estado? Frente 42 se retira, pero prepárate para un drástico cambio de clima hoy

¿Qué tal el clima? El panorama meteorológico en México experimenta una transición crítica para este domingo 29 de marzo. Mientras la masa de aire polar asociada al Frente Frío número 42 comienza a modificar sus características, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas.

Durante la mañana y la noche, el ambiente gélido obligará a mantener los abrigos a la mano, mientras que la inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura amenazan con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como la posible caída de granizo en diversas regiones.

¿En qué estados va a llover mañana?

Saca el paraguas y el abrigo, una vaguada en altura y canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, dejará lluvias y fuertes vientos en estados del sur y sureste del país.



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

: Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

¿En qué estados el calor será muy fuerte?

Por otro lado la masa de aire polar asociada al frente núm. 42 modificará gradualmente sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo en alcaldías de la #CDMX y regiones del #EdoMéx, así como en regiones del centro de #México. pic.twitter.com/oTOSk4dp2j — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 29, 2026