“Pilar” podría intensificarse a tormenta tropical, ¿cómo impactará en el clima en México hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 29 de octubre de 2023, en el que se prevé que la posible tormenta tropical “Pilar” se localizará aproximadamente a 500 km al sur de las costas Chiapas.

“Pilar” originará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la Península de Yucatán.

Se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. Por la noche de mañana y madrugada del lunes, existirán condiciones para la caída de aguanieve o agua lluvia en el norte de Chihuahua y Coahuila.

¡Lleva protección! Todas las precipitaciones anteriormente mencionas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, en los rangos fuertes, muy fuertes e intensas, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las entidades mencionadas.

Llega el frente frío número 8 a México, ¿qué estados afectará?

Por la tarde y noche, el frente frío número 8 y la masa de aire ártico que lo acompaña ingresarán y recorrerán rápidamente el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, lo que conllevará un marcado descenso de temperatura en las regiones mencionadas.

Además, también traerá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de 70 a 80 km/h con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Te compartimos en la imagen el #Pronóstico de #Lluvias para este sábado en #México. Se esperan precipitaciones intensas en #Chiapas y muy fuertes en #Oaxaca pic.twitter.com/QA2dqRX1sL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2023

¿Habrá lluvias en Chiapas para mañana? Esto dice el clima en México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este domingo 29 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa de la amenaza de “Pilar”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Veracruz.

Intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Hidalgo.

Probabilidad de caída de aguanieve o lluvia engelante durante la madrugada del lunes: zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila.

¿En qué estados de la República se esperan lluvias hoy?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en la CDMX y Edomex este domingo?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica ambiente fresco y bancos de niebla al amanecer. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la capital del país.

Habrá incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas, principalmente en el suroeste del Estado de México.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Sin lluvia en la CDMX para este domingo 29 de octubre|CONAGUA

Así estará el clima en Acapulco, Guerrero, hoy 29 de octubre

En Acapulco, Guerrero, se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, además de muy fuertes en Guerrero, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento los niveles de ríos y arroyos.

Habrá ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 3 metros en el Golfo de Tehuantepec.