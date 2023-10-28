“Pilar” amenaza a México como ciclón tropical; Así pinta el clima para hoy 28 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy sábado 28 de octubre de 2023, en el que se prevé que la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical “Pilar” se localizará al sur de las costas de Chiapas.

Los desprendimientos nubosos de “Pilar” provocarán lluvias intensas en Chiapas. Además, de vientos con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se mantendrá en vigilancia.

Habrá chubascos y lluvias fuertes sobre el occidente, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca.

También se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional. Finalmente, el ambiente será muy frío al amanecer, con temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C y heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Baja California y Zacatecas.

Esto es lo que se sabe sobre el posible ciclón tropical “Pilar”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que “Pilar” es una zona de baja presión al sur de la frontera entre México y Guatemala, generada a partir de los remanentes de la depresión tropical Veintiuno. Mantiene un 39% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y un 90% en 7 días.

Se localiza aproximadamente a 335 km al sur-suroeste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur-suroeste de Baja California Sur, mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Zona de #BajaPresión al sur de la frontera entre #México y #Guatemala, generada a partir de los remanentes de la #DepresiónTropical Veintiuno mantiene 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Más detalles 👇 pic.twitter.com/QOW07lIwrY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2023

¿Habrá más lluvias para Guerrero? Esto dice el clima en México hoy

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este sábado 28 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa de la amenaza de “Pilar”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Oaxaca.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Coahuila, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.

¿En qué estados de la República se esperan lluvias hoy?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de bancos de niebla al amanecer en el Valle de México.

En el transcurso de la tarde, se espera cielo nublado con bruma y lluvias aisladas en la capital del país e intervalos de chubascos en el Edomex, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

¡Más lluvias para la CDMX! ¿Cómo estará el clima en Edomex?|CONAGUA

Así estará en clima en Chiapas este sábado

El clima en Chiapas comenzará con cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, así como muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Guerrero, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones.

Habrá ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.