Llega el ciclón tropical “Vance” a México: Fecha de su arribo al Pacífico y lo que va a provocar en el clima

La temporada de ciclones tropicales todavía no termina y México va a continuar sintiendo sus efectos este octubre. Autoridades del clima confirmaron que esta mañana Depresión Tropical Veintidós-E frente a las costas del sur de México. El sistema se intensificará rápidamente en las próximas horas para transformarse en el ciclón tropical "Vance", generando efectos en el clima a partir del jueves 22 de octubre.

¿Cuál es su trayectoria y qué se espera para el clima de México con su formación?

Se forma la Depresión Tropical 22-E en el Pacífico

Según los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y el Centro Nacional de Huracanes, NHC, el fenómeno está actualmente a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Avanza despacio hacia el oeste a 11 km/h con vientos máximos de 55 km/h.

Tropical Depression #Twenty-Two-E Advisory 1 (9 AM CST, Wed Oct 21): Tropical Depression Forms South of Southern Mexico. Forecast to Rapidly Intensify. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 21, 2026

¿Cuándo llegará el huracán "Vance"?

Los pronósticos dicen que el sistema se va a intensificar muy rápido. Se prevé que entre la tarde de este miércoles 21 de octubre y las primeras horas del jueves 22 de octubre se vuelva en la tormenta tropical "Vance".

Después seguirá su avance en aguas cálidas y se convertirá en huracán para este viernes 23 de octubre en lo que gira con rumbo al noroeste.

¿Qué va a causar el ciclón tropical "Vance" en el clima de México?

Según la Conagua, del jueves 22 al sábado 24 de octubre, este nuevo ciclón tropical reforzará la entrada de humedad a territorio nacional. Esto aumentará la probabilidad de chubascos e intervalos de lluvias fuertes a intensas en los estados del sur y occidente del país.

#LoÚltimo | El Centro Nacional de Huracanes de #EU confirmó la formación de la depresión tropical 22-e este miércoles 21 de octubre.



Se espera que dicho fenómeno se convierta en el #huracán "Vance" en los próximos días.



Toda la información: https://t.co/AkrNsqxmKM pic.twitter.com/iVRAaAJrby — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

Oleaje elevado y marejadas en las playas por ciclón "Vance"

Aunque el centro del sistema esté a cierta distancia en el mar, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que las marejadas generadas por "Vance" empezarán a llegar a las costas del sur y suroeste de México a partir del fin de semana.

Esto provocará oleaje elevado y corrientes de arrastre peligrosas en las zonas de playa.

Se pide a los habitantes de estados como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como a la navegación marítima, mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil ante el aumento de lluvias y oleaje.