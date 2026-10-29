El clima empieza a cambiar: México bajo alerta por lluvias intensas y temperaturas bajas

A punto de despedir el mes de octubre, México continuará con lluvias intensas en más de 10 estados este jueves 29 de octubre, debido a diversos fenómenos meteorológicos que cambiarán el clima en el país.

Para este día, se espera que los remanentes de la depresión tropical “Vance” se desplacen al sur de Baja California Sur, para después dejar de afectar el país. Pero los canales de baja presión y el ingreso de humedad seguirán provocando precipitaciones.

¿Por qué está lloviendo en México?

Las lluvias continuarán en distintas regiones de México por los efectos de la depresión tropical “Vance”, que favorecerá precipitaciones en zonas del noroeste y occidente.

El sistema también provocará viento fuerte y oleaje elevado en algunas costas del Pacífico, donde existe la posibilidad de que se formen trombas marinas.

A esto se sumará la humedad que llega del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, lo que ocasionará precipitaciones en estados del norte, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #BajaCaliforniaSur, #Sinaloa, #Nayarit, #Jalisco y #Durango. Más información en ⬇️ https://t.co/jfH22tSh7P https://t.co/nQhzXh6fAh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2026

¿En qué estados se esperan lluvias HOY jueves 29 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias en:



Lluvias muy fuertes: Sinaloa (centro y sur).

Sinaloa (centro y sur). Lluvias fuertes: Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte).

Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte). Chubascos: Sonora (sur), Jalisco (oeste) y Nuevo León (norte).

Sonora (sur), Jalisco (oeste) y Nuevo León (norte). Intervalos de chubascos : Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas este jueves 29 de octubre:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

¡Un amanecer bastante helado! Para las primeras horas de este jueves se prevé cielo mayormente nublado, ambiente fresco a frío en la región, así como muy frío en zonas altas del Estado de México y la CDMX.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de intervalos de chubascos, mismas que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26°C. Para Edomex, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

