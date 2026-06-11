Tormentas y calor extremo: así estará el clima en México este jueves 11 de junio

El clima será extremista este jueves 11 de junio. Mientras en unas partes del país habrá lluvias fuertes e intensas, en el norte y noroeste continuarán las temperaturas extremas que podrían superar los 45 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión frente a las costas de Quintana Roo con potencial de desarrollo ciclónico, además de los remanentes de Cristina y otros sistemas que favorecerán las lluvias en gran parte del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este 11 de junio?

Las lluvias más intensas se esperan en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes en:



Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Morelos, Michoacán

Guerrero

Jalisco

Colima

¿Dónde hará más calor en México?

El calor seguirá siendo intenso en varias regiones del país.

Las temperaturas más elevadas se pronostican en:



Sonora y Baja California: más de 45 °C

Chihuahua, Durango y Sinaloa: entre 40 y 45 °C

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán: entre 35 y 40 °C

La onda de calor continuará especialmente en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

¿Hay riesgo de ciclón en Quintana Roo?

Meteorólogos mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas de Quintana Roo que presenta potencial para convertirse en ciclón tropical.

Aunque todavía no representa una amenaza directa para tierra firme, su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias intensas en la Península de Yucatán durante las próximas horas.

👉Se prevé la formación de una zona de baja presión sobre el noreste del mar Caribe.



Mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/Drric5mOkw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Vientos fuertes y oleaje elevado

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y estructuras ligeras. Además, en las costas de Yucatán y Quintana Roo se prevé oleaje de entre dos y tres metros de altura.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves?

El Valle de México tendrá una mañana fresca con cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas altas y ambiente húmedo.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, principalmente en regiones del centro, oriente y suroeste mexiquense.

Consulta el #Pronóstico por alcaldías en la siguiente imagen⬇️ pic.twitter.com/ecHmw1MYmY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 11, 2026

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 km/h.

Las temperaturas en la Ciudad de México rondarán entre los 14 y 25 grados. Mientras que en el Estado de México estarán entre los 10 y 21 grados.

