Colapsa techado de tianguis por tromba en Tepeji del Río; lluvias provocan inundaciones en Hidalgo

El temporal de lluvias en México no da tregua, y es que la tarde de este lunes 8 de junio se registró una fuerte tromba en Tepeji del Río, que provocó severas afectaciones en distintos puntos del municipio hidalguense.

Entre los daños más visibles se encuentra el colapso de una parte del techado de un tianguis, además de inundaciones en las principales avenidas.

La tormenta sorprendió a comerciantes y habitantes, especialmente en la zona de la Plaza de la Central, donde el agua se acumuló rápidamente y generó encharcamientos.

Fuertes lluvias en Tepeji del Río provocan inundaciones

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, elementos de Protección Civil y Bomberos desplegaron un operativo para atender las emergencias derivadas de la tormenta.

Hasta el momento se han contabilizado 25 reportes relacionados con diversas afectaciones, entre ellas la caída de árboles, inundaciones en viviendas, encharcamientos y daños estructurales.

Entre los accidentes se reportó el colapso de una parte del techado del tianguis instalado en la Plaza de la Central, lo que hizo que el agua se acumulara en el mercado, dañando la mercancia y los puestos.

Viviendas inundadas y colonias afectadas por la tromba

Las lluvias también provocaron inundaciones en al menos cuatro viviendas ubicadas en distintos sectores del municipio. Los reportes se concentraron en las colonias:



La Corona

Ojo de Agua

Ignacio Ramírez

Incluso en videos se puede observar como las calles rápidamente se convirtieron en ríos, lo que hizo que varios autos se quedaran varados.

A esto se sumó el desbordamiento de una zanja en la colonia Ignacio Ramírez, situación que encendió las alertas y obligó a las autoridades a realizar labores de supervisión y prevención.

Tormenta tropical “Boris” provocará fuertes lluvias en Hidalgo este lunes y martes

¡El agua no para! Gracias a la tormenta tropical “Boris”, que se localiza muy cerca de Punta Maldonado, Guerrero, continuarán las fuertes lluvias en al menos 10 estados del país, entre ellos Hidalgo.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en:

