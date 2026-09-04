Alerta por el clima en México: ¡Lluvias y tormentas! Huracán “Marie” categoría 2 y monzón mexicano afectarán a varios estados

El huracán "Marie" categoría 2, el monzón mexicano y varios sistemas meteorológicos mantienen bajo vigilancia el clima en México este viernes 4 de septiembre, con lluvias torrenciales que podrían alcanzar niveles de alerta en distintas regiones del país.

El pronóstico del tiempo para el país advierte sobre tormentas acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento; las precipitaciones también podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos.

¿Qué sistemas provocarán las lluvias y tormentas?

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, en combinación con la inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

A este escenario se suman canales de baja presión, que interactuarán con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera. También influirá la onda tropical número 36, que avanzará sobre el sur y occidente de México.

Por su parte, el huracán "Marie" se desplazará gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur; su circulación reforzará las lluvias en el centro y sur de la entidad, además de generar fuertes rachas de viento.

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¡Buenas noches! ⛈️



Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para la noche de este jueves y las primeras horas del viernes en #México.



Atención especial a las precipitaciones. ⚠️



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Lluvias intensas pondrán en alerta a varias regiones

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en distintas zonas del sur y sureste del país; el pronóstico contempla lluvias de 75 a 150 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; se trata de las regiones con los mayores acumulados previstos para este viernes.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

En otras entidades habrá precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, entre ellas Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

La lluvia también llegará a Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, aunque con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

CDMX y Edomex: así será el clima este viernes

En la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan lluvias durante la tarde. El Edomex tendrá lluvias puntuales fuertes en el suroeste, mientras que la capital registrará intervalos de chubascos; ambas condiciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la CDMX se espera una temperatura mínima de 13 a 15 grados Celsius y máxima de 26 a 28 grados.

¿Dónde hará más calor este viernes?

Mientras las lluvias y tormentas afectan diferentes regiones, el calor continuará en buena parte del norte del país, así como en zonas del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, oeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León y oeste y centro de Tamaulipas.