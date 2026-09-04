Podría nacer otro ciclón en el Pacífico muy cerca del huracán “Marie” y al sur de Baja California

Las alertas en el Océano Pacífico continúan no solo por el fortalecimiento del fenómeno de “El Niño” y la inusual triada de huracanes, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila ahora la formación de una zona de baja presión que se encuentra muy cerca del huracán “Marie”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que este sistema presenta potencial de evolucionar a ciclón tropical. En caso de que alcance la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de “Norbert”.

Conagua vigila la formación de un posible ciclón en el Pacifico

De acuerdo a los reportes meteorológicos, se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California, la cual mantiene un 40% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en 7 días.

Su ubicación llama la atención ya que se encuentra muy cerca del huracán “Marie”, que mantiene una dirección hacia el oeste y se ubica a 705 km al suroeste de las costas mexicanas.

Se prevé que el sistema continúe su trayectoria hacia el oeste-noroeste, internándose cada vez más en aguas del océano Pacífico y sin tocar tierrras mexicanas.

🌀 Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia.

🌀 Mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/BnQfsMGwzM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

Huracán “Marie” podría subir a categoría 2; provocará fuertes lluvias en México

Pronósticos de Conagua arrojan que el huracán “Marie” podría intensificarse a categoría 2 durante la madrugada o la mañana del 4 de septiembre muy lejos de la península de Baja California.

Pese a la distancia, las extensas bandas nubosas y la circulación del ciclón ya generan efectos en Baja California Sur, donde las lluvias intensas provocaron el desbordamiento del arroyo “Lagunitas”, en Cabo San Lucas.

“Marie” podría seguir generando lluvias fuertes en la península de Baja California y Baja California Sur para la mañana y tarde del viernes.

"Baja California":



Porque Suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, en Baja California Sur, debido a las lluvias por el huracán #Marie. pic.twitter.com/INdwMvd4Wn — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 3, 2026

Triada de huracanes en el Pacifico; ¿cómo afecta “El Niño”?

¡Alerta máxima! Los huracanes “Lowell”, “Karina” y “Marie” permanecen activos en el océano Pacífico central y oriental, un fenómeno muy raro que ha dado pie a un triplete o triada de huracanes.

Expertos aseguran que esto se debe a las condiciones cálidas del océano Pacífico, especialmente con el fortalecimiento de “El Niño”.

Un evento climático que para 2027 podría evolucionar a un evento súper fuerte, trayendo en consecuencia sequías y lluvias en diferentes partes del mundo.

