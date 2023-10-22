Estos será los estados afectados en México por el paso de “Norma” hoy 22 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 22 de octubre de 2023, en el que se prevé que “Norma” impacte en horas de la tarde en la costa central del estado de Sinaloa, por lo que persistirán condiciones para lluvias puntuales torrenciales.

“Norma” también propiciarán lluvias intensas en Baja California Sur, Chihuahua (sur) y Durango (occidente), así como fuertes a muy fuertes en el norte y occidente de México.

¡Toma precauciones! Las precipitaciones anteriormente mencionadas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

También habrá lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. En horas de la noche de este día, se espera la aproximación de un frente frío al noroeste de Baja California, generando rachas de viento en este estado.

Pronostico de lluvias para Jalisco por el paso de “Norma”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este domingo 22 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Norma”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Sinaloa.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur, Chihuahua (sur) y Durango (occidente).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora (sur), Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

¿En qué estados de la República se esperan lluvias este domingo?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 22 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé ambiente frío a fresco con bruma y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Edomex.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

¡Aguaass! Se esperan lluvias y descargas eléctricas en gran parte del Valle de México |CONAGUA

Clima en Baja California Sur, ¿cuál es el pronóstico para las costas mexicanas?

En Baja California Sur, el clima comenzará con cielo nublado, acompañado de lluvias puntuales intensas al sur del estado, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos.

Habrá cielo con nubes dispersas durante el día y sin lluvia en Baja California. Ambiente cálido por la mañana en Baja California Sur y templado en Baja California, percibiéndose frío en zonas altas de este estado. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

¿Cuál será el clima para Sinaloa este domingo?

El clima en Sinaloa empezará con cielo nublado acompañado por lluvias puntuales torrenciales y lluvias muy fuertes en Sonora (sur), las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones.

El ambiente será cálido por la mañana en costas y fresco en zonas de montaña, mientras que, por la tarde el ambiente será caluroso en Sinaloa y muy caluroso en Sonora.

Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en Sinaloa y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.