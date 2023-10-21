¡Alerta por huracán “Norma”! Clima en México hoy 21 de octubre; estos serán los estados afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy sábado 21 de octubre de 2023, en donde se pronostica que el huracán “Norma” toque tierra durante la tarde-noche de este día al sur de Baja California Sur, ocasionando:



Lluvias puntuales extraordinarias

Intensas rachas de viento de 120 a 140 km/h

Oleaje elevado de 6 a 8 metros de altura

También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México y lluvias puntuales torrenciales e igualmente intensas rachas de viento de 90 a 110 km/h con oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Sinaloa y Nayarit.

¡Toma precauciones! Todas las precipitaciones antes mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Finalmente, una zona de baja presión con potencial ciclónico, se ubicará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzando el potencial de lluvias en el sureste mexicano.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y Edomex se prevé ambiente frío a fresco en zonas altas del Valle de México con bruma. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la capital del país. Habrá cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

¡Aguas! Habrá lluvias y descargas eléctricas en gran parte del Valle de México|CONAGUA

¿Habrá lluvias en Culiacán, Sinaloa? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este sábado 21 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Norma”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias en Baja California Sur.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas en Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Así estará el clima en Matamoros, Tamaulipas, hoy

En Matamoros se espera cielo medio nublado durante el día con probabilidad de bancos de niebla en zonas serranas por la mañana. Por la tarde, condiciones para lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco.

Habrá cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tamaulipas. Ambiente fresco por la mañana en la región y frío en sierras de Veracruz; así como ambiente de cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Clima en Los Mochis, Sinaloa: habrá lluvias y descargas eléctricas

El clima en Los Mochis, se espera cielo nublado durante con lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa; las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves.

Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuerte, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas en Sonora (sur). Ambiente cálido por la mañana en costas y fresco en zonas de montaña, mientras que, por la tarde, el ambiente será caluroso en Sinaloa y muy caluroso en Sonora.