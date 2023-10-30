Clima en México: Tormenta tropical “Pilar” y frente frío número 8 traerán fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy lunes 30 de octubre de 2023, en el que se prevé lluvias puntuales intensas en:



Tamaulipas

San Luis Potosí

Guerrero

Oaxaca

También habrá lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Además de evento de “Norte” con rachas de 100 a 120 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

¡Cuidado! Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco y la Península de Yucatán y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Asimismo, habrá condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y en las cimas montañosas superiores a 4,200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país (Citlaltépetl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, La Malinche, Sierra Negra y Cofre de Perote).

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciará chubascos y lluvias fuertes en esa región.

Estos serán los estados afectados por el Frente Frío número 8

El frente frío número 8 recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México, se prevé que, al llegar al sureste y Península de Yucatán, interactúe con la extensa circulación de la posible tormenta tropical “Pilar”, lo que generará condiciones originarán lluvias de fuertes a muy fuertes sobre estados del:



Norte

Noreste

Oriente

Sur

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará ambiente diurno frío a fresco y ambiente matutino y nocturno frío a muy frío sobre la mayor parte de la República Mexicana.

¡Alerta por lluvias intensas en Chiapas! Esto dice el clima en México hoy

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este domingo 29 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa de la amenaza de “Pilar”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Hidalgo y Campeche.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas en Morelos.

Probabilidad de caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Probabilidad de caída de aguanieve o nieve en cimas montañosas superiores a 4200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país en Citlaltépetl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, La Malinche, Sierra Negra y Cofre de Perote.

Se esperan lluvias intensas este 30 de octubre en México|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en la CDMX y Edomex este lunes?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado durante el día y con bruma por la mañana. Durante la tarde, lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el Edomex, y sin lluvia en la capital del país.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima registrada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: 11.0 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h

¡Sin lluvia en la CDMX! Habrá lluvias en Edomex este lunes|CONAGUA

Así estará el clima en Acapulco, Guerrero, hoy 30 de octubre

En Acapulco se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, y puntuales torrenciales en Chiapas, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones.

Habrá ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h en la región, a partir de la tarde-noche, se prevé evento de “Norte” con rachas de 100 a 120 km/h, en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 3 a 5 metros y posible formación de trombas marinas en el Golfo de Tehuantepec.