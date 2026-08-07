Se viene otro día complicado: lluvias fuertes, granizo y temperaturas infernales este 7 de agosto

El paraguas seguirá siendo un aliado para millones de mexicanos este viernes 7 de agosto, pero en otras regiones el reto será enfrentar temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por contrastes: mientras estados del occidente, centro y sureste tendrán tormentas fuertes a muy fuertes, el norte del país continuará bajo condiciones de calor extremo.

La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica y el avance de la onda tropical número 25 mantendrá activa la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá más fuerte este 7 de agosto?

Las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente del país. El pronóstico señala que Nayarit y Jalisco tendrán precipitaciones puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero, donde las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica y posible granizo.

En tanto, habrá lluvias fuertes en Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Otros estados como Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala tendrán intervalos de chubascos.

El SMN mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 25, debido a que su desplazamiento por el sureste y occidente del país continuará generando condiciones favorables para tormentas.

Así estará el clima en CDMX y Estado de México

Para el Valle de México, el día comenzará con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma, además de temperaturas bajas en zonas altas.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y regresarán las lluvias.

En la Ciudad de México se prevén lluvias fuertes, mientras que en el Estado de México podrían presentarse precipitaciones muy fuertes principalmente en las regiones centro y oeste.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, reducción de visibilidad e incremento en algunos cuerpos de agua.

La capital del país también tendrá rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El calor extremo continuará en el norte de México

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio, el calor no dará tregua en varias entidades; el pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

Además, estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados.

La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante posibles golpes de calor.

Vientos fuertes y oleaje también estarán presentes

El pronóstico meteorológico también contempla rachas de viento importantes en distintas regiones del país.

En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, los vientos podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas.