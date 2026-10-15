“Trudy”, “Simon” y el frente frío 2: Esto le espera al clima de México en los próximos días por fenómenos meteorológicos

Las condiciones del clima tendrán cambios en diferentes regiones del país por la presencia de varios fenómenos meteorológicos. De acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua, el huracán "Trudy" continúa ganando fuerza rápidamente en el Pacífico, mientras que la tormenta tropical "Simon" y el Frente Frío número 2 comenzarán a dejar sentir sus efectos en la temperatura y el oleaje.

Así afectarán estos tres fenómeno a México.

Huracán "Trudy" se intensifica a categoría 2 en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, advirtió que "Trudy" continúa con una rápida intensificación sobre las aguas del Océano Pacífico. Los pronósticos indican que el sistema alcanzará la categoría 2 durante la tarde de este jueves y que para el viernes podría convertirse en un huracán mayor.

Su circulación provocará lluvias intensas, viento y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, aunque se prevé que se degrade a tormenta tropical conforme se acerque a tierra.

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Tormenta tropical "Simon" afectará a Baja California Sur

Por su parte, la tormenta tropical "Simon" ya no representa una amenaza de impacto directo para el territorio nacional.

Aunque todo indica que se aproximará a las costas de Baja California Sur hacia el día de mañana, en donde provocará lluvias puntuales, nublados y un leve incremento en la altura del oleaje.

Frente Frío 2 provocará descenso de temperatura

En el norte del país, el Frente Frío Número 2 comenzará a desplazarse por el estado de Chihuahua, generando un ambiente fresco por las mañanas y noches.

Las autoridades dijeron que este sistema frontal traerá descenso en los termómetros, haciéndose sentir con mayor fuerza en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

¿A dónde se dirige el frente frío 2?

Para el fin de semana, el frente frío mantendrá su recorrido por la vertiente del Golfo de México durante el sábado. Los modelos meteorológicos indican que para el domingo se ubicará como un sistema estacionario sobre la Bahía de Campeche, favoreciendo un aumento en la probabilidad de lluvias e intensificación en las rachas de viento.

Recomendaciones ante las lluvias y vientos en costas

Por la combinación de ciclones en el Pacífico y el aire frío en el norte, se pide a la navegación marítima y a los habitantes de zonas costeras tomar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos o mar de fondo en las playas.

La Conagua alertó que el viernes las lluvias torrenciales serán en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla , mientras que el domingo se registrarán en Colima, Michoacán y Jalisco.