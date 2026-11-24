La combinación del cambio climático y el fenómeno de “El Niño” vuelve más impredecibles y peligrosas ciertas condiciones atmosféricas para la aviación, según análisis de meteorólogos y especialistas en ciencias atmosféricas, así lo informó CNN.

Aunque las aeronaves modernas cuentan con radares, pronósticos y control aéreo, fenómenos como la turbulencia en aire claro, la formación de hielo y las olas de calor ponen a prueba tanto la seguridad en cabina como la operación en aeropuertos.

El caso más reciente bajo investigación ocurrió el 1 de noviembre, cuando un jet privado Learjet 60 reportó acumulación ligera de hielo y turbulencia moderada antes de estrellarse en Florida con nueve personas a bordo, mientras que en mayo de 2024 el vuelo SQ321 de Singapore Airlines sufrió una brusca caída sobre Myanmar que dejó más de 70 heridos y un fallecido.

De acuerdo con Paul Williams, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Reading, la turbulencia en aire claro resulta especialmente riesgosa porque ocurre cerca de la corriente en chorro sin ser detectada por los radares convencionales; un estudio de 2023 reveló que este fenómeno severo subió 55% sobre el Atlántico Norte desde 1979 y podría triplicarse en las próximas décadas, mientras que episodios intensos de “El Niño” elevan alrededor de 20% la cizalladura del viento.

Hielo en las nubes, calor en las pistas y nueva tecnología

Además de las sacudidas en altura, la aviación enfrenta otros dos desafíos ligados a la atmósfera:

Formación de hielo en vuelo: ocurre cuando un avión atraviesa nubes con gotas de agua superenfriada que se congelan al instante sobre el fuselaje, alterando la aerodinámica, sumando peso y afectando sensores o motores. Según la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), un planeta más cálido no elimina este peligro, sino que puede modificar la altitud, frecuencia e intensidad con que aparece.

Aire caliente al despegar: cuando la temperatura sube demasiado, el aire se vuelve menos denso y reduce la sustentación de las aeronaves, lo que obliga en aeropuertos de pistas cortas o regiones muy cálidas a reducir pasajeros, bajar carga o reprogramar vuelos en horarios más frescos.

Para responder a estos escenarios, la industria impulsa herramientas como el sistema de aprendizaje automático ALPHA, nuevos modelos de la NOAA que actualizan datos de radar cada 15 minutos y sensores LIDAR aún en desarrollo, mientras los expertos recuerdan una medida básica para los pasajeros: mantener abrochado el cinturón de seguridad durante todo el trayecto.