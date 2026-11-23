El calentamiento de las aguas del océano Pacífico mantiene en alerta a especialistas del clima a nivel internacional. De acuerdo con reportes recientes, el avance de un fenómeno conocido como “Súper El Niño” o “Mega El Niño” registra aumentos de temperatura sin precedentes en zonas puntuales del mar, lo que podría intensificar sus efectos en distintos continentes durante los próximos meses.

¿Qué han advertido los científicos?

¿Qué temperaturas se han detectado en el océano Pacífico?

El meteorólogo Ryan Maue informó en la red social X que se detectó una anomalía de hasta +10 grados Celsius en la temperatura de la superficie del mar cerca de las islas Galápagos y frente a las costas de Perú, calificándolo como un “Súper El Niño”.

Aunque ese pico se concentra en una zona específica, en el Pacífico central el agua ya marca entre 3 y 4 grados Celsius por encima del promedio habitual.

The first signs of El Niño can appear beneath the ocean surface months in advance. Observations from buoys, ships, satellites and Argo floats help scientists detect these changes early and improve seasonal forecasts.

More in the WMO Bulletin: https://t.co/0JggV5oRer pic.twitter.com/xrEuAKIlZQ — World Meteorological Organization (@WMO) November 23, 2026

¿Por qué advierten que el “Súper El Niño” “podría ser catastrófico”

La científica climática Rebekah Jones advirtió que no se puede subestimar lo “potencialmente catastrófico” que será este evento.

Señaló que esta anomalía va camino a romper el récord de 3.5 grados Celsius registrado durante el fenómeno de “El Niño” de 1877.

Pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial de “Súper El Niño”

De acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, los especialistas prevén que entre noviembre y enero las temperaturas vinculadas a este sistema podrían elevarse a más de seis veces lo que se observa en un episodio típico de “El Niño”.

¿Qué efectos graves puede provocar en distintas partes del mundo?

El incremento acelerado del calor oceánico tiene el potencial de intensificar el clima, entre ellas incendios forestales en Indonesia, la falta de lluvias monzónicas en India y afectaciones en las cadenas alimenticias marinas.

Además, en países como Venezuela ya se advierte sobre calor extremo y evaporación de embalses.

'Potentially catastrophic': 'Mega El Niño' upgraded following unprecedented 18-degree above-average sea temp https://t.co/0nPtS0xZGy pic.twitter.com/ogWNnFWqyQ — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Las proyecciones sobre muertes relacionadas con el calor

Aunque todavía no es posible medir con exactitud el alcance total, una estimación del Climate Impact Lab proyecta alrededor de 920 mil muertes adicionales relacionadas con el calor extremo entre junio de 2026 y abril de 2027 a causa de “El Niño”, una cifra que aumentó en más de 60 mil casos respecto a su cálculo del mes previo.