El fenómeno de “El Niño” está por alcanzar su pico más fuerte, por lo que distintos países de Latinoamérica se preparan para sentir sus efectos en 2027.

De acuerdo con un informe elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), algunas regiones podrían registrar una reducción de lluvias de hasta el 80%, mientras que otras enfrentarían inundaciones severas.

Pero ¿cuáles serán los países más afectados y qué pasará con México?

Países de Latinoamérica donde se prevén afectaciones severas por “El Niño” en 2027

“El Niño”, cuyo nombre científico es El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), ocurre cuando aumenta la temperatura superficial del mar en la región del Pacífico ecuatorial.

Cuando las temperaturas del mar suben por encima de los 2 °C o son más cálidas que el promedio normal, se considera que se está en la fase ENOS.

Al ocurrir esto, sus impactos provocan alteraciones en los patrones climáticos a escala mundial. Por ello, el informe de la OEA identifica varias zonas de América Latina donde las consecuencias de “El Niño” podrían ser especialmente graves.

Guatemala : podría enfrentar sequías en las zonas que forman parte del Corredor Seco centroamericano.

: podría enfrentar sequías en las zonas que forman parte del Corredor Seco centroamericano. Honduras : la falta de lluvias podría afectar los cultivos y el abastecimiento de agua.

: la falta de lluvias podría afectar los cultivos y el abastecimiento de agua. Colombia : las regiones Andina y Caribe podrían registrar una disminución importante de precipitaciones.

: las regiones Andina y Caribe podrían registrar una disminución importante de precipitaciones. Venezuela : se esperan condiciones más secas que podrían intensificarse durante el invierno.

: se esperan condiciones más secas que podrían intensificarse durante el invierno. Ecuador : las zonas costeras podrían experimentar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos.

: las zonas costeras podrían experimentar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos. Perú: principalmente en el norte del país, existe riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

La advertencia también se expande a regiones de Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

¿México está entre los países que sufrirán los efectos de “El Niño” en 2027?

México también podría enfrentar consecuencias importantes durante 2027, especialmente cuando llegue la primavera, una de las temporadas más secas en el centro y sur del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del fenómeno no serán iguales en todo el territorio mexicano.

Durante el invierno, algunas regiones del norte podrían registrar temperaturas más bajas y un aumento de lluvias.

Sin embargo, conforme avance la primavera de 2027, las condiciones podrían cambiar. Esto se debe a que “El Niño” eleva las temperaturas del planeta, aporta más energía a la atmósfera y mayor contenido de vapor de agua.

Esto incrementa la probabilidad de que ocurran eventos climáticos extremos, tales como olas de calor severas, lluvias intensas o incendios forestales.

¿Qué consecuencias dejará “El Niño” en Latinoamérica durante 2027?

La OEA advierte que los efectos de “El Niño” muy fuerte no se limitarán a las temperaturas y las lluvias, pues también podrían afectar el suministro de agua, la producción de alimentos y la electricidad.

En el Corredor Seco centroamericano, por ejemplo, se estima que entre 500 mil y 750 mil personas podrían enfrentar una crisis alimentaria aguda debido a la escasez de lluvias.

Además, las sequías podrían reducir la generación de energía hidroeléctrica y provocar problemas de abastecimiento de agua en algunas ciudades.