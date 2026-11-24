Los efectos de “El Niño” y “La Niña” no se quedan fijos ni se comportan igual todo el año. Según un análisis de European Centre for Medium-Range Weather Forecasts basado en datos de 1970 a 2025, la intensidad de estos fenómenos crece del verano al invierno y modifica dónde llueve más o dónde se seca el ambiente.

Así cambian según la época del año.

Qué pasa por “El Niño” y “La Niña” entre junio y agosto en verano

Durante los meses de junio a agosto, cuando los efectos apenas van ganando fuerza, destaca lo que ocurre en Indonesia y el este de Australia: suele haber condiciones secas con “El Niño” y más lluvia con “La Niña”.

También se ven respuestas en el noreste de Sudamérica, el Sahel e India.

What is El Niño, and where can its effects be felt? Discover our new guide to ENSO, covering its phases, the indices used to define the episodes, and its global impacts, including typical responses in Europe.

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¿Cómo cambia el clima de septiembre a noviembre?

Entre septiembre y noviembre aparece un contraste marcado en el océano Índico y zonas cercanas.

Con “El Niño” se intensifica la sequedad en Indonesia y Australia y avanza al este del Índico, mientras llueve más en el Índico occidental y el este de África tropical; con “La Niña” ocurre lo contrario.

¿Qué ocurre de diciembre a febrero en invierno?

De diciembre a febrero se vuelve más fuerte la falta de lluvia en el norte de Sudamérica, y sigue marcada en el noreste de Brasil en los meses siguientes, además de registrarse una baja importante de lluvias en el sur de África.

En el sureste de Estados Unidos se ven condiciones más húmedas con “El Niño” y más secas con “La Niña”.

Por qué los efectos de “El Niño” y “La Niña” llegan a zonas más lejanas?

El análisis dice que el impacto no se queda solo en los trópicos, ya que las ondas atmosféricas llevan estos cambios a latitudes más altas, aunque la respuesta cambia de un año a otro.

This year’s El Niño was among the strongest on record and played a key role in shaping the 2026 #hurricane season.



The Pacific Ocean saw an exceptional amount of hurricane activity, while the Atlantic was relatively quiet.



As hurricane season comes to a close, our new… pic.twitter.com/9KtgGsbtWY — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 24, 2026

Cambios en vientos y temperaturas en el Atlántico Norte y Europa

En el sector del Atlántico Norte y Europa, los efectos cambian entre el inicio del invierno y los meses siguientes, moviendo tormentas y modificando los vientos que traen aire más templado o más frío a distintas partes del continente europeo.