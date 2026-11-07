El clima en México estará marcado por la llegada de cambios para este fin de semana y aquí podrás conocer la temperatura del domingo 8 de noviembre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío número 4 sobre el noreste de México y dos vaguadas en altura sobre el noroeste, sur y sureste del país.

¿Qué clima habrá en México el domingo 8 de noviembre de 2026?

El sistema frontal 4 se estacionará sobre el oriente del territorio nacional, hasta el Golfo de México; interaccionará con un canal de baja presión, propiciando lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí.

La masa de aire frío asociada al frente, mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del país.

Simultáneamente, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México; así como la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes en zonas de Chihuahua e intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Baja California Sur.

Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; previéndose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas 8 de noviembre de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Clima en CDMX y Edomex para el domingo 8 de noviembre 2026

Durante la mañana en el Valle de México se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla.

En la tarde se espera ambiente cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México; mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C, y en Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.