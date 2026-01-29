Cambios importantes se registrarán en el clima en México este jueves 29 de enero de 2026 con la llegada del frente frío número 32, lo que ocasionará lluvias en algunos estados y fuertes vientos en otras regiones.

El pronóstico del tiempo para el día prevé que haya descenso de temperatura en algunos estados de las zonas norte, noreste y noroeste del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuál será el clima en México este jueves 29 de enero 2026?

S prevé que el nuevo frente frío 32 y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvias en dichas regiones.

🌧️El #SMNmx te informa sobre el arribo del #FrenteFrío número 32 sobre estados del norte y noreste de #México, así como los efectos que tendrá en dichas regiones durante los próximos días.



Reproduce el video para saber los detalles del #Pronóstico. ⤵️ pic.twitter.com/nE705LTUsA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

Clima en CDMX: pronóstico del tiempo 29 de enero 2026

En la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Para la tarde se prevé ambiente templado, nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca se estima que haya una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Te compartimos el #Pronóstico del tiempo para este jueves en las alcaldías de la #CDMX. ⤵️ pic.twitter.com/OgXXqt8QYB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

Temperaturas mínimas 29 de enero de 2026 ¿Dónde hará más frío?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua



zonas serranas de Chihuahua Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca



zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas

Estados afectados por lluvias 29 de enero de 2026

Intervalos de chubascos: Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Lluvias aisladas: Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

