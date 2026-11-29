¿Toca sacar las cobijas y chamarra? El clima de la Ciudad de México presentará variaciones importantes a lo largo de este 29 de noviembre 2026; te compartimos el pronóstico del tiempo para este domingo.

Consulta las condiciones esperadas, los horarios clave y qué precauciones tomar en tus traslados.

Se congela la CDMX: Pronóstico del clima hoy 29 de noviembre 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que el clima en la CDMX será de un ambiente cálido con cielo medio nublado para el medio día de este domingo.

Se esperan condiciones para lluvias en algunas zonas de la capital del país.

La temperatura máxima en CDMX alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C para el último domingo de noviembre 2026.

¿A qué hora hará más frío en la CDMX este domingo?

Atención, capitalinos. Las bajas temperaturas en la Ciudad de México iniciará a partir de las 18:00 horas, alcanzando los 17°C la tarde de este domingo.

El frío en CDMX podría extenderse hasta las primeras horas del próximo lunes.

#PronósticoDelTiempo || ¡Buen día! Este domingo tenemos una mañana fría en la Ciudad de México. Después del mediodía el ambiente será templado a cálido y cielo medio nublado; las condiciones para lluvia son limitadas. Continúa informado a las actualizaciones del tiempo. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2026

Recomendaciones por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejo para las lluvias:

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.