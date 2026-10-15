VIDEO: “El malandro eres tú": Alcalde morenista de Piedras Negras intercambia insultos con regidor del PT

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, tuvo una discusión con palabras altisonantes con un regidor en la sesión del cabildo local del miércoles 14 de octubre de 2026.

Qué pasó en la sesión del cabildo de Piedras Negras

El presidente municipal afirmó que uno de sus regidores tiene una denuncia por abuso sexual contra una menor de edad.

“Si quieres hablar de malandros, el malandro eres tú, porque tú eres el que está denunciado por una mujer por haberla violado cuando tenía 16 años, por eso no vengas a darme clases de honestidad, ni clases de la 4T”, sentenció el alcalde de Piedras Negras.

🚨 Alcalde morenista de Piedras Negras se agarra a insultos con regidor del PT



El impresentable alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila @CJacoboRdz se hizo de palabras contra su regidor de la 4T durante la sesión de este miércoles en el Cabildo local.



“Borracho,… pic.twitter.com/w1bHKoak4i — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) October 15, 2026

Fuertes acusaciones entre Jacobo Rodríguez y el regidor Alejo González

Por otro lado, Alejo González del Bosque, regidor emanado del Partido del Trabajo, le respondió al calificarlo de “drogadicto” y “homosexual frustrado”. El alcalde reiteró que los dichos del regidor no tienen sustento, mientras que sí existe una denuncia contra el integrante del cabildo.

“Eres lo más marrano que le ha pasado a Piedras Negras”, sentenció el regidor.

Antecedentes del conflicto entre el alcalde y los regidores de Piedras Negras

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que hay una diferencia entre el presidente municipal de Piedras Negras y los demás regidores. Apenas el 1 de octubre de 2026, integrantes del Ayuntamiento se mostraron inconformes con el orden del día y por no incluir una propuesta relacionada con las capacidades del alcalde para realizar compras y adquisiciones, por lo que varios integrantes del Cabildo abandonaron la sesión.

A pesar del hecho, el alcalde no levantó la sesión, ya que aseguró que existía el quórum necesario para continuar con las labores.

Más tarde, el alcalde Jacobo Rodríguez respondió a este hecho con un video publicado en redes sociales.

“Saludos, cobardes. Mi mensaje firme y contundente a los regidores que abandonaron la sesión de cabildo”