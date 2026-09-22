¡Se rompe la alianza! PT advierte a Morena que podría ir por su cuenta rumbo a 2027

La disputa por las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 ya abrió una grieta entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), que ahora advierte que la alianza podría fracturarse si el partido guinda no atiende sus reclamos.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, acusó a Morena de mantener una actitud de “maltrato” y “soberbia” hacia su partido, en medio de las diferencias por la designación de algunos coordinadores estatales.

El desacuerdo se concentra en entidades como Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas, donde el Partido del Trabajo manifestó su inconformidad y planteó que los perfiles sean definidos mediante encuestas espejo.

El reclamo del PT ocurre mientras ambos partidos enfrentan la discusión sobre cómo avanzar en la definición de candidaturas para 2027.

PT advierte que la alianza puede fracturarse

Sandoval fue cuestionado sobre la posibilidad de que Morena y el PT compitan por separado y dejó claro que ese escenario existe si no son atendidas las exigencias de su partido.

“Sí se puede fracturar si Morena no atiende lo que se le está planteando”, afirmó.

El coordinador petista consideró que Morena estaría actuando bajo la idea de que puede competir sin sus aliados, debido a que, desde su perspectiva, actualmente no existe un adversario con suficiente peso desde la derecha.

“Se siente sobrada, se siente capaz”, señaló Sandoval al referirse a la postura que, dijo, perciben desde el PT.

El legislador insistió en que Morena debe escuchar los planteamientos de su partido y recordó la relación política que mantienen ambas fuerzas.

“Nosotros somos aliados, no de ahora”, sostuvo.

También llama a morenistas a competir con el PTE

El mensaje del Partido del Trabajo también incluyó una invitación dirigida a integrantes de Morena.

Sandoval llamó a morenistas a competir bajo las filas del PT, en medio de las diferencias que mantienen ambos partidos por las definiciones rumbo a 2027.

De esta manera, el PT pone sobre la mesa la posibilidad de buscar perfiles fuera de sus propias filas mientras continúa la disputa con Morena.