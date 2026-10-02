SEP lamenta los hechos tras ataque en secundaria de Torreón, Coahuila

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunció sobre los hechos ocurridos en una escuela secundaria del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, luego de que se registrara un ataque en el plantel que terminó con la vida de la subdirectora.

SEP lamenta ataque a la Escuela Secundaria General Número 13 en Coahuila

Por medio de las redes sociales de la Secretaría de Educación (SEP), informó que lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en la escuela secundaria en el Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

Semás expresó condolencias a los familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de la subdirectora del plantel.

"La SEP brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar, con pleno respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes", expresó por medio del comunicado la SEP.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.https://t.co/0yvmyGnciI pic.twitter.com/pOh5e8cLkv — SEP México (@SEP_mx) October 1, 2026

¿Qué pasó en la secundaria General Número 13 en Torreón?

Este jueves, dentro del plantel de la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila, fue escenario de un asesinato que desató un intenso despliegue de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la agresión dejó un saldo preliminar de múltiples personas lesionadas y cobró la vida de la subdirectora del plantel.

De acuerdo con los alumnos, se escuchó un sonido de detonación y un grito de “primer aviso”. En ese momento, los estudiantes se resguardaron dentro de los salones. Colocaron sillas y mesas en las puertas para evitar que los jóvenes entraran en los salones.

Aún se desconoce qué motivó a dos exalumnos, de 18 años, a atacar su antigua secundaria en #Torreón.



Armados con machetes y bombas Molotov, agredieron a maestros y estudiantes. También circuló la versión de que buscaban atacar principalmente a mujeres.



En el plantel había… pic.twitter.com/4xlwvWDcce — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Tras el ataque, padres de familia, maestros y vecinos lograron someter a golpes a los agresores antes de la llegada de las autoridades. Los jóvenes detenidos son conocidos como "Los Cuates".

Como resultado del ataque cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas integrantes del personal educativo y un alumno de 13 años, a quien se le tuvo que amputar un brazo debido a las lesiones sufridas, según reportes extraoficiales.