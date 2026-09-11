Notas
-
Casi 50 vuelos y más de 7 mil 700 pasajeros afectados por suspensión de operaciones en el AICM tras lluvias
La tormenta obligó a suspender despegues y aterrizajes temporalmente en el AICM; pasajeros deberán confirmar directamente con su aerolínea.
-
¿Es peligroso el AICM? Detectan riesgo estructural en la Terminal 2 del aeropuerto; esto reveló el estudio
Un estudio satelital de la UAS revela riesgo estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); esto explicaron los expertos.
-
¿Tienes un viaje en puerta desde el AICM? Vuelos podrían verse afectados por lluvias en CDMX; qué hacer en casos de cambios o cancelaciones
Las fuertes lluvias en la Ciudad de México podrían afectar los vuelos en el AICM y el Aeropuerto de Toluca; se recomienda a los usuarios revisar el estatus de viaje.
-
Bajo el fuego de la oposición y su bancada: Enrique Inzunza viaja a Culiacán en medio de reclamos de licencia
Tras anunciar su regreso siguiendo los pasos de Rocha Moya, la presión sobre Enrique Inzunza escala con llamados a dejar el fuero.
-
VIDEO| No dio tiempo de llegar al hospital: Mujer entra en labor de parto y reciben a su bebe en Terminal 1 en AICM
La mujer contaba con aproximadamente 39 semanas de embarazo, cuando comenzó con los dolores de partos en las inmediaciones de la Terminal 1 del AICM.
-
¿Cómo llegaron a México más de 2 millones de cigarros piratas desde Tailandia por el AICM?
El mercado negro de la venta de cigarros piratas alertó a las autoridades, quienes lograron un decomiso de piezas que entraron por el AICM desde Tailandia.