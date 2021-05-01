Cocineros de la reina Isabel revelan truco para evitar que la envenenen

El personal de servicio de la Casa Real británica tiene un ingenioso truco para evitar que envenenen a la reina Isabel II durante los banquetes, así lo reveló la corresponsal real Emily Andrews durante el programa televisivo llamado "Secrets of the Royal Kitchens", reportaron medios locales.

El "truco" consiste en que "después de que todo está emplatado, un paje elige al azar uno de los platos para servirlo a Su Majestad", explicó Andrews.

"De esa forma, si alguien quisiera envenenar a la monarca tendría que envenenarlos a todos", añadió en referencia al resto de comensales que acompañen a la reina.

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Ese hecho significa que la reina no tiene un plato asignado de antemano, sino que se le entrega uno elegido al azar, una vez que la comida está preparada para ese tipo de eventos, celebrados en el Palacio de Buckingham, a los que asisten algunas de las personas más poderosas del mundo.

Hábitos reales

Por su parte, Lady Colin Campbell, que ha escrito varias biografías de miembros de la realeza británica, indicó que, en su día a día, Isabel II elige su menú de lujosos comedores, aunque suele cenar en su sala de estar mirando la televisión. "A ella le gusta. Es hogareño, acogedor y cómodo", indica.

El exchef real Darren McGrady agregó que la reina se encarga personalmente de elegir qué va a comer. "El chef hace menús de tres días y eso nos da tiempo suficiente para llevar todos los productos y prepararlos", detalló.

El pasado 21 de abril, la monarca cumplió 95 años y expresó en una carta lo "profundamente conmovida" que se sentía la familia real por todas las condolencias y expresiones de afecto que han recibido tras el fallecimiento, ocurrido días antes, de su cónyuge, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, a la edad de 99 años.

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