Impactan cohetes lanzados desde Líbano en el norte de Israel

Crece la tensión en Medio Oriente, tras el impacto en suelo israelí de algunos cohetes lanzados desde Líbano. De acuerdo con informes del ejército israelí, fueron 34 cohetes los que fueron lanzados pero la mayoría de ellos fueron interceptados por el sistema antimisiles de Israel, conocido como la Cúpula de Hierro. Imágenes difundidas en televisión y redes sociales dejaban ver enormes columnas de humo, algunos edificios dañados y automóviles destruídos. Las autoridades ordenaron el cierre de los aeropuertos de Haifa y Rish Pina como una medida de seguridad

Todavía ningún grupo se había atribuído la autoría del ataque, pero se especula que han sido miembros de la guerrilla del Hezbolá, que opera desde territorio libanés.

Según informes de inteligencia israelí los ataques no son propios de Hezbolá pero el exjefe de la inteligencia militar israelí Tamir Hayman dijo en Twitter que un ataque de este tipo es difícil de creer que Hezbolá no estuviera enterado,

Institute for National Security Studies (INSS) Managing Director Major General (res.) Tamir Hayman on the rocket attack towards northern Israel:



“What we saw today was a widespread barrage of rockets by Palestinian Terror organizations based in southern Lebanon. Although… — INSS (@INSSIsrael) April 6, 2023

Algunos de los cohetes causaron daños en infraestructura, dejando algunos heridos leves.

Este, constituye el capítulo más tenso con El Líbano desde 2006 cuando Israel libró una guerra contra miembros del Hezbolá, en ese territorio. Una guerra que dejó alrededor de mil civiles muertos.

El ministro del exterior israelí, Eli Cohen aseguró vía redes sociales que defenderán a su país a toda costa.

First day of Passover. As we sit at the holiday table, family and friends, Israel is facing rockets from south and north. This is not a coincidence. No one should test us, we will take all necessary measures to defend our country and people. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 6, 2023

En días anteriores los policías y soldados israelíes realizaron violentas redadas en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más importante para el Islam, en búsqueda de presuntos terroristas que intentaban pasar la noche en la mezquita. Hubo más de 200 detenidos. Según el gobierno israelí, los detenidos tenían en su poder armas , piedras y fuegos artificiales.

Esta tensión ocurre en medio de las conmemoración del mes del Ramadán, para el mundo musulmán, la Pascua judía y la Semana Santa para los católicos.

Condena de la Liga Árabe

La irrupción de la policía israelí en la mezquita del Al Aqsa en Jerusalén provocó la condena de la Liga Árabe, en un comunicado se refirieron al hecho como "un crímen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes en contra de fieles musulmanes indefensos".

La Liga Árabe es una organización fundada en 1975 que integra a 22 países de África y Asia Occidental unidas por que en su mayoría se habla árabe y sus poblaciones practican mayoritariamente el Islam.

Con información de Agencias.

