La policía israelí irrumpe en mezquita de Al Aqsa en Jerusalén

La policía israelí atacó a decenas de fieles en el recinto de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén antes del amanecer del miércoles, según testigos, en lo que la fuerza de seguridad describió como una respuesta a disturbios.El incidente desató protestas en toda la Cisjordania ocupada y el Ejército israelí dijo que se habían disparado nueve cohetes desde Gaza hacia Israel después de que sonaron sirenas en ciudades del sur.

Smoke rises amid buildings during Israeli airstrikes in Gaza April 5, 2023. REUTERS/Mohammed Salem|MOHAMMED SALEM/REUTERS

Los hechos de violencia en las zonas ocupadas de Cisjordania y Jerusalén han aumentado en el último año y existe la preocupación de que las tensiones puedan intensificarse este mes, ya que el mes sagrado musulmán del Ramadán coincide con la Pascua judía y la Pascua cristiana.

La Media Luna Roja Palestina declaró que siete palestino shabían resultado heridos por balas de goma y golpes en enfrentamientos con la policía israelí en el recinto de la mezquita de Al Aqsa. Añadió que las fuerzas israelíes impedíanel acceso de sus médicos a la mezquita.

"Estaba sentada en una silla recitando (el Corán)", dijo una anciana a Reuters fuera de la mezquita, luchando por recuperar el aliento. "Lanzaron granadas aturdidoras, una de ellas me alcanzó en el pecho", dijo mientras empezaba a llorar.

En busqueda de agitadores enmascarados

La policía israelí dijo en un comunicado que se vio obligadaa entrar en el recinto después de que agitadores en mascarados se encerraron en la mezquita con fuegos artificiales, palos y piedras.

"Cuando la policía entró, un numeroso grupo de agitadores les arrojó piedras y disparó fuegos artificiales desde el interior de la mezquita", dice el comunicado, que añade que un agente de policía resultó herido en una pierna.

Tensiones entre israelíes y palestinos

Los enfrentamientos en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, conocido por los judíos como el Monte del Templo, han desatado hechos de violencia en los últimos años. Grupos palestinos condenaron los ataques de Israel contralos fieles, que calificaron de crimen.

"Advertimos a la ocupación que no cruce las líneas rojas enlos lugares santos, lo que provocará una gran explosión", declaró Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas.

Jordania y Egipto, ambos involucrados en los recientes esfuerzos respaldados por Estados Unidos para reducir las tensiones entre Israel y los palestinos, emitieron declaraciones por separado condenando el incidente.

Israeli storm troopers attacking Palestinian worshippers inside al Aqsa Mosque during Ramadan prayers, today. pic.twitter.com/ZZfel0HkVn — CJ Werleman (@cjwerleman) April 4, 2023

Videos que circulaban por las redes sociales, que Reuters no pudo verificar inmediatamente, mostraban fuegos artificiales y policías golpeando a personas en el interior de la mezquita.

El Ejército israelí dijo que se habían disparado nueve cohetes desde Gaza hacia Israel, de los cuales al menos cuatro fueron interceptados y cuatro cayeron en zonas abiertas.

(Reporte de Ali Sawafta y Nidal al-Mughrabi; reporte adicionalde Nisreen Salem; Escrito por Henriette Chacar; Editado enEspañol por Ricardo Figueroa)