¿Qué es GLOF, el fenómeno que investigan como posible causante de las inundaciones en Nepal?

El ojo de la ciencia está en el Himalaya luego de las recientes y devastadoras inundaciones que golpearon con furia la frontera entre Nepal y el Tíbet. Y es que esto ha puesto de relieve una peligrosa amenaza latente: el fenómeno GLOF (Glacial Lake Outburst Flood, o inundación por desbordamiento de lago glaciar), una cadena de eventos por el calentamiento global descongela los glaciares.

El acelerado incremento de la temperatura global provoca de manera contínua que los glaciares en estas altas cumbres se desprendan y retrocedan de forma alarmante, dejando como consecuencia el almacenamiento masivo de enormes volúmenes de agua de deshielo retenidos por paredes naturales de piedra, tierra y hielo conocidas como morrenas.

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¿Qué ocurrió en Nepal y por qué estaría relacionado con el GLOF?

La tragedia desatada en territorio nepalí ilustra a la perfección el peligro de este mecanismo físico: cuando la presión del agua acumulada rebasa el límite de resistencia o se produce un colapso glaciar repentino, a menudo detonado por avalanchas de hielo o roca, las barreras naturales ceden de golpe.

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Como resultado de esta ruptura, millones de metros cúbicos de agua se liberan de manera instantánea hacia las cuencas altas, transformándose en una poderosa y destructiva avalancha de lodo, rocas y escombros que desciende por los cauces de los ríos a una velocidad aterradora.

Este violento flujo de escombros explica por qué los desastres en Nepal ocurren sin previo aviso y con un poder destructivo capaz de arrasar por completo con puentes, carreteras, infraestructuras hidroeléctricas y comunidades enteras ubicadas en los valles bajos.

Las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares (GLOF, por sus siglas en inglés) se vuelven particularmente peligrosas ya que, al carecer de rutas de evacuación eficientes o de sistemas de alerta temprana en tiempo real, los habitantes locales quedan expuestos a la furia de una naturaleza que se transforma de manera acelerada.

