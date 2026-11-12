En Tabasco reaparecieron lonas con mensajes anónimos que mencionan a Hernán “N” y al exfiscal Nicolás Ovando, ambos nombrados por Adán Augusto López. Los mensajes los acusan de encubrir delitos y presuntamente proteger al grupo criminal conocido como “La Barredora”.

Dónde aparecieron las lonas con mensajes en Tabasco

La Guardia Estatal recuperó al menos dos lonas. Una fue localizada en la ranchería Plátano y Cacao, mientras que la otra apareció en Anacleto Canabal, municipio de Centro.

Quiénes son los exfuncionarios señalados en los mensajes

En dichas lonas se acusa a Hernán “N” y a Nicolás Ovando de haber simulado la muerte de Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada”. Según los mensajes, Hernández Montejo es uno de los líderes actuales de “La Barredora” y continuaría operando bajo otro nombre.

Los mensajes anónimos también piden investigar a los presuntos cómplices de ambos personajes. Señalan que el cártel presuntamente creado por Hernán “N” presuntamente recibe protección de autoridades dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Qué dice la Secretaría de Seguridad de Tabasco sobre la investigación

Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad de Tabasco, Alejandro Leal, afirmó que la Fiscalía ya realiza una investigación relacionada con el caso. Indicó que, desde la Secretaría, han contrastado la información solicitada por la Fiscalía y que la dependencia ha brindado los datos requeridos.

El funcionario también sostuvo que la delincuencia no debe considerar que estos hechos quedarán impunes. Reconoció que las investigaciones requieren un proceso, pero aseguró estar confiado en que habrá resultados.