Colombia: 103 personas con daños en ojos tras protestas de 2021

Más de 100 personas en Colombia sufrieron daños en los ojos a manos de la policía durante las manifestaciones del paro nacional a principios de este año, según un informe publicado el viernes 26 de noviembre.

Las protestas iniciaron contra una reforma fiscal del gobierno y envolvieron varias ciudades de Colombia desde finales de abril. Duraron seis semanas a medida que las demandas de los manifestantes se expandieron para incluir un ingreso básico y el fin de la violencia policial.

Del 28 de abril al 20 de julio, al menos 103 personas sufrieron lesiones en los ojos causadas por la policía de Colombia, según un informe de Amnistía Internacional, el grupo colombiano de derechos Temblores y el Programa de Acción para la Igualdad e Inclusión Social de la Universidad de los Andes.

Algunos de los manifestantes que quedaron heridos serán parte de una conferencia de prensa en Bogotá para presentar los hallazgos del informe.

La mayoría de las lesiones fueron intencionales y causadas por agentes de la policía antidisturbios de Colombia llamados ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, dijo Amnistía.

En 28 incidentes, las víctimas perdieron al menos un globo ocular o la vista en uno o ambos ojos debido a que la policía empuñaba porras o disparaba municiones menos letales, según datos de Temblores que fueron verificados en video por Amnistía.

Hasta el momento, se han abierto 231 investigaciones sobre 69 agentes relacionados con la violencia policial durante las protestas.

La policía nacional de Colombia dice que los agentes protegen el derecho a la protesta pacífica y que los policías que cometan abusos serán procesados.

Colombianos molestos por brutalidad policiaca

Para muchos colombianos, el hecho de que más de 100 personas tengan heridas similares habla de una intención.

"¿Por qué siguen haciendo lo mismo (a las autoridades)? Porque ese número, 103, muestra que hay una intención detrás, claramente hay una intención. Alguien es el responsable, no se pueden esconder estas heridas, ni legal ni ideológicamente, no hay forma puedes ocultarlo", dijo Daniel Bernal, uno de los manifestantes heridos por la policía.

Por su parte, la directora de Amnisty Americas, Erika Guevara, declaró: "Lo decimos con toda certeza porque el presidente Duque, desde el primer día, salió públicamente a criminalizar y estigmatizar las protestas, declarando la guerra a su propia ciudadanía mientras reivindicaba derechos fundamentales. Y esa criminalización y estigmatización fue seguida de ataques. Armado ataques que dejaron 103 personas con daño en los ojos, decenas de muertos y miles de heridos".