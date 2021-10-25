Colombia priorizará extradición de narcotraficante ‘Otoniel’ a EU

El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, admitió su derrota a los policías y soldados que lo capturaron durante un operativo, dijo el domingo el Ministerio de Defensa, mientras el gobierno se prepara para tramitar de inmediato su extradición a Estados Unidos.

Otoniel, de 50 años, fue capturado por las Fuerzas Armadas de Colombia durante una operación en una zona rural de la región del Urabá, en el departamento de Antioquia, que involucró a más de 500 miembros de las Fuerzas Especiales colombianas y 22 helicópteros, dijeron las autoridades el sábado.

"Me ganaron", dijo Otoniel al ser capturado, informó el Ministerio de Defensa. Un militar murió durante la operación.

Otoniel ascendió hasta convertirse en el líder del grupo narcotraficante Clan del Golfo, luego de períodos como guerrillero de izquierda y luego como paramilitar.

Otoniel traficaba entre 180 toneladas y 200 toneladas de cocaína al año con el Clan del Golfo, y es responsable de la muerte de más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia, precisó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Rendimos un sentido homenaje al Intendente de la @PoliciaColombia Edwin Guillermo Blanco, quien falleció en la operación de captura del criminal alias ‘Otoniel’. Lo recordaremos siempre como un héroe que llevó, con su trabajo, a este gran golpe en favor del pueblo colombiano. pic.twitter.com/T14H8tLqoi — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 24, 2021

Extradición de 'Otoniel' a EU

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que el Gobierno radicará el lunes ante la Corte Suprema la solicitud para que se autorice la extradición de Úsuga a Estados Unidos, un trámite que podría demorar unas cuatro semanas.

Una vez la corte autorice la extradición, el Gobierno colombiano procederá a hacer efectiva la entrega.

"La extradición es el camino para todos aquellos que cometen delitos transnacionales", dijo por su parte a periodistas el ministro de Defensa, Diego Molano. "Otoniel es un criminal de la peor calaña pedido en extradición por Estados Unidos".

El sábado, el presidente Iván Duque precisó que el Gobierno trabajará con las autoridades para garantizar que se realice el trámite, pero enfatizó en que eso no evitará que Otoniel también responda en Colombia por los delitos cometidos.

Colombia había ofrecido una recompensa de hasta 800,000 dólares por información sobre el paradero de Otoniel, mientras que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido 5 millones de dólares por ayudar a localizarlo.

"Las dos recompensas serán pagadas", aseguró Molano quien reveló que miembros del Clan del Golfo colaboraron para la captura de alias Otoniel.

Como dicen en primicia el vídeo de captura de alias Otoniel. pic.twitter.com/c7lZLvtwkF — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) October 23, 2021

Acabar con el Clan del Golfo

Además del tráfico de drogas, Clan del Golfo está involucrado con la minería ilegal, según las autoridades. El gobierno también acusa al grupo de amenazar y asesinar a líderes comunitarios en todo el país.

Por su parte, Duque anunció que mantendrá la ofensiva militar y policial para desarticular por completo el Clan del Golfo, conformado por unos 3,800 integrantes, incluidos 1,200 combatientes con presencia en 12 de los 32 departamentos de Colombia.

"Vamos por más. Ya el Clan del Golfo tiene sentenciado su final. O se entregan o vamos por ellos", dijo el mandatario refiriéndose a los líderes de la organización que continúan en la clandestinidad.

Las autoridades colombianas lanzaron la Operación Agamenón en 2016 mientras trabajaban para acercarse a Otoniel, matando y capturando a docenas de sus lugartenientes, persiguiendo sus finanzas y obligándolo a estar constantemente en movimiento, según la policía.

En 2017 se publicó un video en el que Otoniel anunció su intención de someterse a la justicia, pero el plan nunca llegó a concretarse.

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