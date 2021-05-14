Protestas por Reforma Tributaria dejan 42 muertos en Colombia

Se cumplen 16 días de las protestas en Colombia a raíz de la Reforma Tributaria, planteada y retirada por el presidente Iván Duque a finales de abril, para aumentar la recaudación.

En Colombia se realizan protestas desde hace más de dos semanas, algunas violentas, en las que interviene la policía, quien lanza granadas aturdidoras o lacrimógenos.

De acuerdo con medios internacionales, las protestas en Colombia han dejado al menos 42 muertos y cientos de lesionados, entre manifestantes y policías, además de 170 personas desaparecidas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Ciudadanos de Colombia también reportan el desabastecimiento de alimentos y combustibles en las ciudades del país.

Renuncia segunda ministra de Colombia pese a protestas

En medio de la crisis que vive Colombia, este jueves renunció la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, sin ofrecer una explicación.

Con la dimisión de Blum suman dos los ministros que dejan su cargo en el gobierno de Colombia. El primero en hacerlo fue Alberto Carrasquilla, quien era el titular del Ministerio de Hacienda, presionado por las protestas de sindicatos y organizaciones sociales que se oponían a la polémica Reforma Tributaria.

Líderes de protestas en Colombia salen a las calles

Este miércoles, quienes lideran las protestas en Colombia salieron de nuevo a las calles en una huelga nacional para continuar con las manifestaciones en contra del gobierno de Colombia, encabezado por Iván Duque.

A tres semanas de iniciadas las protestas por la Reforma Tributaria, las demandas de los manifestantes aumentaron, ya que también piden un ingreso básico para las familias pobres, un alto a la violencia policial, además de mejoras al sistema de salud y educación, entre otras; sin embargo, no han entablado un diálogo con las autoridades de Colombia.

#SabíasQue | Continúan las marchas, protestas y disturbios en #Colombia en contra del gobierno de Iván Duque en rechazo a la reforma tributaria, pensional y al iva a la canasta familiar. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/A4OaFCEJnu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2021

Por protestas en Colombia, piden aplazar partidos de futbol

La asociación de futbolistas de Colombia pidió el jueves a las autoridades que aplazaran todos los partidos nacionales, debido a la inestabilidad política en el país, justo un mes antes del inicio de la Copa América en el país andino y en Argentina.

Por las protestas, cuatro juegos se trasladaron de Colombia a Paraguay y Ecuador la semana pasada. El partido del miércoles entre Junior y River Plate, de Argentina, se vio empañado en Barranquilla, cuando algunos de los jugadores sintieron los efectos de gases lacrimógenos que se dispararon afuera y se filtró en el estadio.

En un llamado a la Federación Colombiana de Fútbol, la liga y sus propios clubes, los jugadores del sindicato Acolfutpro dijeron que "hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público que afecta a todo el país y pone en riesgo nuestra integridad, no se programen los partidos de las competencias en los torneos locales".

El país atraviesa por una grave crisis producto de un inconformismo acumulado por años.



¿Y las directivas del fútbol? 🙈🙉🙊



Absurda escena que deja este día: un partido que se juega en medio de estruendos, jugadores afectados por los gases lacrimógenos, pero el show continúa. https://t.co/R89x5VXcJh — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) May 13, 2021

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