VIDEO: Con cinturón, madre saca a su hijo de protesta en Colombia

Cientos de personas salieron a las calles para participar en la protesta en Colombia el día de ayer, misma que se suma a las manifestaciones de estos días por la reforma tributaria; sin embargo, un joven fue sacado por su madre con un cinturón, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En Malambo, Colombia, se realizaba una protesta en contra del gobierno, cuando un joven salió de las filas de manifestantes y detrás de él venía una mujer que se presume es su madre, quien sostenía en una de las manos un cinturón, según se observa en el video.

Esta mamá me representa.

Salvó a su hijo, llegará completo a su casita, con sus dos ojitos.

Un par de correazos a estudiar. Que quemando cosas no tendrá futuro. — Juriel 🤖💸🤖💸🤖💸 (@juriel0000) May 5, 2021

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Entre abucheos, aplausos y silbidos, el joven salió caminando pasos más adelante que su madre, quien lo seguía sin soltar el cinturón, mientras otros protestantes y vecinos del lugar observaban.

En redes sociales, el video del joven sacado de la protesta en Colombia generó risas, pero también reflexiones, ya que algunos usuarios consideraron que la madre prefirió sacar a su hijo con el cinturón que sea golpeado o asesinado durante las manifestaciones, como ha ocurrido en los últimos días.

“Es eso o que lo mate la policía” y "Esta mamá me representa. Salvó a su hijo, llegará completo a su casita, con sus dos ojitos. Un par de correazos a estudiar. Que quemando cosas no tendrá futuro”, fueron algunos de los comentarios sobre el video de la madre usando el cinturón para sacar a su hijo de una protesta en Colombia.

Esta mamá me representa.

Salvó a su hijo, llegará completo a su casita, con sus dos ojitos.

Un par de correazos a estudiar. Que quemando cosas no tendrá futuro. — Juriel 🤖💸🤖💸🤖💸 (@juriel0000) May 5, 2021

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Video: padre saca a hija de protesta con cinturón en Colombia

De acuerdo con medios locales, la madre captada en video con el el cinturón para sacar a su hijo no es la única, ya que recordaron que en septiembre del año pasado un hombre también fue grabado cuando sacó a su hija de una de las múltiples protestas registradas en Colombia.

La joven quería participar en las protestas que se realizaban en varias partes de Colombia por la muerte de Javier Ordónez a manos de elementos policiacos.

Pero su padre, con un cinturón en mano, sacó a la joven de la manifestación, quien pedía que la dejara participar, pero él soltó un par de golpes para que dejara de “pelear”, todo esto frente a un grupo de policías, según se observa en un video.

El video de ambos padres usando el cinturón para sacar a sus hijos de una protesta en Colombia se convirtieron en tendencia en medios locales y a nivel internacional.

Padre saca a su hija de la protesta a CORREAZOS.



Cuántos padres harían lo mismo?



Levanten las manos! pic.twitter.com/D3hD2DdIJu — Efrain Arce (@elpatrullero_) September 12, 2020

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