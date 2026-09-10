¿Habrá pozole? La tradición mexicana impulsa la venta de ingredientes en Coatzacoalcos

¡El sabor de México se siente en cada olla! Con la proximidad del 15 de septiembre, los mercados y comercios de Coatzacoalcos ya viven el ambiente de las fiestas patrias, y los ingredientes para el pozole son los grandes protagonistas.

El maíz precocido encabeza la lista de los productos más solicitados. Según los propios comerciantes, la demanda se dispara considerablemente en estas fechas: “Mucho lo buscan, en esas temporadas se vende bastante, porque es algo tradicional, de las fechas del 15 de septiembre”, señaló uno de los vendedores locales, quien aseguró tener disponibles entre 80 y 100 bolsas adicionales para cubrir la demanda.

Pero el pozole no se hace solo con maíz. La carne de cerdo también registra un notable incremento en sus ventas, y los comerciantes destacan la variedad de cortes que las familias prefieren: “Se ocupa mucho para estos días de fiestas patrias, para el pozole, ya sea cabeza, ya sea la pulpa, costillas... muchas personas nomás lo hacen con costilla, otras con pura pulpa”, comentó un carnicero del mercado local.

A la lista de productos más demandados también se suman el queso botanero, los totopos y las patitas de cerdo para curtir, esos infaltables botanas que acompañan las celebraciones familiares.