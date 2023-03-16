Comité Técnico de Evaluación del INE publica lista de los 92 aspirantes a consejeros mejor calificados

Este jueves 16 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista de los 92 aspirantes a consejeros mejor calificados, quienes pasarán a la tercera ronda próxima a empezar el viernes 17 de marzo.

El Comité Técnico de Evaluación aseguró la paridad de género, pues son 46 hombres y 46 mujeres quienes pasaron a la ronda de entrevistas, las cuales se llevarán a cabo este viernes 17 de marzo y hasta el miércoles 22.

¿En qué consisten las entrevistas a los aspirantes a consejeros del INE?

Las entrevistas a los aspirantes a consejeros del INE se llevarán en la fecha antes mencionada en la Cámara de Diputados, estas serán grabadas y se harán públicas una vez entradas a las listas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El Comité Técnico de Evaluación, con al menos cuatro integrantes presentes, entrevistarán a cada una de las y los aspirantes a consejeros del INE.

Cabe destacar que hasta el domingo 26 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer quiénes integrarán las cuatro quintetas:



Cinco hombres para elegir a un consejero electoral

Cinco mujeres para elegir a una consejera electoral

Cinco hombres para elegir a un consejero electoral

Cinco mujeres para elegir a la presidenta del INE, quien presidirá a Lorenzo Córdova Vianello.

Se instala el Comité Técnico para aterrizar la Reforma Electoral

Este mismo jueves, el INE instaló formalmente el Comité Técnico que encabeza Claudia Zavala para aterrizar la Reforma Electoral. Este se encargará de realizar las modificaciones a los instrumentos normativos y administrativos necesarios para el cumplimiento de los cambios a la legislación electoral.

La consigna principal del Comité Técnico del INE es no generar riesgo en la operación de las actividades y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Durante esta primera sesión se avaló el Plan del Trabajo y cronograma, mismo que contempla los plazos para cumplir con los artículos transitorios del Decreto de la Reforma Electoral.

Se determinó trabajar en la modificación de las estructuras orgánicas, que implicará una reestructuración conforme a los lineamientos emitidos.