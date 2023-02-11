¿Cómo se celebra el Día del Amor y la Amistad en el mundo?

Se acerca el 14 de febrero, conocido por ser el Día del Amor y la Amistad en México, una fecha donde amigos y novios aprovechan para demostrarse amor y darse regalos. Aunque no en todos los países festejan el mismo día y de la misma forma; pero ¿Cómo celebran San Valentín en el mundo?

Día del Amor y la Amistad en el Mundo

Colombia

El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebra el segundo domingo de septiembre, y al igual que en México las parejas se demuestra su amor a través de regalos; sin embargo, hay una diferencia.

En Colombia, uno de los regalos más populares son los bonos de regalos, que son tarjetas prepagadas de algún lugar en específico para que las personas se compren lo que quieran, en México no se acostumbra dar dinero como regalo.

Argentina

En ese país se celebra el 14 de febrero como el Día de los Novios y el 20 de julio es el Día de la Amistad. En ambas fechas prácticamente se celebra una semana, ya que previo al día se intercambian golosinas.

Bolivia

En ese otro país del mundo, el Día del Amor y la Amistad se celebra el 21 de septiembre, para que coincida con el inicio de la primavera de Bolivia. Además, el 14 de febrero ahí se conmemora la Guerra del Pacífico ocurrida en 1879. Al igual que en México, se celebra dando regalos como flores, chocolates y bombones.

España

En España también se celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Para festejar es común que las parejas realicen una cena romántica y en sus restaurantes favoritos.

Italia

Italia también celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero; no obstante en ese país además de los regalos entre novios y amigos, es una tradición realizar desfiles en honor al santo, por lo que las calles lucen llenas de decoraciones alusivas al amor.

¿Ustedes cómo celebran y qué regalan el Día del Amor y la Amistad?

