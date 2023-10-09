¿Cómo saber mi score de crédito y para qué es importante tener uno bueno?

Para saber acerca del score de crédito, debemos especificar que el historial crediticio trata de la recopilación de toda la actividad, además del comportamiento que has mantenido con tus préstamos y servicios financieros con anterioridad.

Todas las entidades financieras utilizan bases de datos, por así decirlo, en los que se encuentran los registros del historial crediticio, esto aplica tanto para las personas físicas como para las personas morales. Estos datos le ayudan a los bancos y otras entidades financieras para que se determine una calificación de tu historial con la finalidad de que les ayude a evaluar, junto una serie de factores, si te prestan dinero o si te lo niegan.

Cabe señalar que esa información le pertenece a los bancos pero también te pertenece a ti y precisamente por esto es que puedes acceder a ella en el momento que lo necesites. De hecho los expertos recomiendan que una buena práctica sería que pidieras y conocieras tu score de crédito, al menos una vez al año.

¿Cómo saber mi score de crédito?

Cada mes, las instituciones de crédito reportan el comportamiento de todos sus clientes, señalan si fuiste puntual con tus pagos o si presentaste algún tipo de retrasos. Cuando tu historial crediticio es bueno, te resultará más sencillo a la hora de aplicar para solicitar nuevos créditos, sin embargo cuando tu desempeño no fue el adecuado, tendrás menos posibilidades. En México, existen un par de lugares en donde podrás encontrar tu historial crediticio:



En la página web de Buró de Crédito o por correo electrónico a através de: servicio.clientes@burodecredito.com.mx



o por correo electrónico a através de: En la página web de Círculo de Crédito o enviando un email a la siguiente dirección electrónica: atencion.clientes@circulodecredito.com.mx

¿Cómo conocer mi score de crédito y para qué es importante?”

|Buró de Crédito

¿Qué score de crédito es bueno?

El score de crédito ideal va a depender de tu comportamiento e historial financiero. Cuando obtienes un score por encima de 750 puntos, eres un cliente confiable y de bajo riesgo. Sin embargo, cuando tu puntaje se encuentra entre 600 y 750 se te considera como de “riesgo medio”.

Conforme a la tabla de score de crédito mínimo para que puedas solicitar un crédito hipotecario se encuentra entre entre 400 y 699 puntos. Además de que con esta calificación podrás acceder a diversos productos crediticios del mercado.

¿Cómo conocer mi score de crédito y para qué es importante?”

|Banco Azteca

¿Cuál es el score mínimo para poder acceder a créditos?

En el Buró de Crédito, el score de crédito mínimo es de entre 550 y 650 puntos, que significa que tu calificación es regular y que te encuentras color amarillo, es decir de mediano riesgo.

Cabe señalar que aparecer en el Buró de Crédito no significa algo malo, de hecho, todas las personas que han solicitado un crédito o algún otro tipo de financiamiento, se encuentran dadas de alta en Buró de Crédito. Lo que realmente es importante es que mantengas un buen historial respecto a tu comportamiento de pagos que se verá reflejado en tu score de crédito.