¿Qué es y cómo funciona el Buró de Crédito?

En México y en todo el mundo, miles de personas se han metido en varios aprietos por no saber manejar sus finanzas de manera sana y cuando escuchan hablar del Buró de Crédito, literal, cunde el pánico.

Muchas personas confunden el estar en el Buró de Crédito con tener un mal historial crediticio, pero estar ahí es normal, especialmente si has contratado algún crédito para adquirir una casa o un coche. En el Buró se ve reflejado tu comportamiento con respecto a tus pagos, así como lo que debes y lo que ya liquidaste.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito fue creado en 1996 bajo una empresa privada constituida como una Sociedad de Información Crediticia, en la que se resguarda un padrón de más de 30 millones de registros de usuarios de servicios financieros.

Los 51 bancos miembros de la Asociación de Bancos de México tienen acceso a las bases de datos de esta institución de evaluación.

El historial crediticio indica a las empresas financieras si eres una persona a la que es conveniente dar un préstamo, por ello si es malo se reducirán las posibilidades tener acceso. Las malas prácticas pueden ir desde no pagar a tiempo, comprar más de lo que puedes pagar, tener a tope la tarjeta de crédito, solicitar muchas tarjetas en un lapso corto o hasta pagar el mínimo o menos del mínimo.

¿Cómo se determina el score crediticio y cómo se crea un historial saludable?

Historial de pago de facturas (35%). Muestra el registro de los pagos a tiempo y atrasados; así como, deudas en cobro. Los otorgantes de crédito buscan saber si realmente eres una persona con buenos hábitos de pagos y compromisos financieros.

Utilización del crédito (30%). Representa el saldo total que debes, comparado con el crédito que tengas disponible. Es decir, mientras mayor sea el saldo, menor será la puntuación. Los puntos comienzan a bajar cuando usas más del 30% del crédito que tienes a tu disposición en las líneas crediticias.

Cuánto tiempo tiene el historial de crédito (15%). Cuanto mayor sea el tiempo que tengas con un crédito, mejor será tu puntuación; ya que, las agencias de crédito pueden usar esto, como un predictor de tus comportamientos de gastos.

Mezcla de crédito (10%). Son los diferentes tipos de créditos que tienes. A las entidades financieras les interesa analizar las experiencias que has tenido con los créditos rotativos, mejor conocidos como las TDC “Tarjeta de Créditos”, y deudas a plazos, tales como: préstamos para hipotecas, coches, etc. De esta manera; determinarán si es factible o no, emitir un crédito.

Número de consultas (10%). Muestra realmente cuánto crédito has solicitado recientemente; muchas consultas o muchas líneas de crédito nuevas, en un período corto de tiempo envían señales de alerta de que puedas estar en problemas financieros y ¿Adivina qué? Esto puede disminuir tu puntuación.

¿Cómo saber si estoy en el Buró de Crédito?

Si quieres sabes si estás en el Buró de Crédito, a continuación te enseñamos cómo obtener un reporte:



Entrar a la página del Buró de Crédito: https://www.burodecredito.com.mx/

Da clic al botón “Obtén tu Reporte de Crédito Especial”

Se abrirá otra pestaña. Ahí elegirás “Obtén ya tu Reporte” u “Obtén tu Reporte Gratis”.

En la página siguiente tendrás que llenar una serie datos para validar tu seguridad. Se te solicitará desde información personal hasta crediticia

Cabe aclarar que solo se puede obtener un informe gratis al año. Para consultas extras se tiene que pagar 35.60 pesos por cada reporte solicitado.