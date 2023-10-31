Escondites insólitos de la droga: Cocaína en contenedores de plátanos

En junio de 2023 la autoridades de España decomisaron más de 6.5 toneladas de cocaína que eran transportados dentro de contenedores de plátanos en el puerto de Algeciras, este es uno más de los escondites insólitos de la droga.

El cargamento era llevado desde Sudamérica. En la misma acción también se aseguró casi millón y medio de euros en efectivo asó como 13 presuntos integrantes de una organización delictiva y vehículos.

Los detenidos y la organización para la que trabajaban se dedicaban a introducir grandes cantidades de cocaína en contenedores marítimos introducía grandes cantidades de cocaína mediante contenedores marítimos, su manera de operar consistía en introducir la droga en contenedores de plátanos procedentes de Ecuador y Colombia.

Las investigaciones arrojaron que en diciembre de 2022, la misma organización intentó transportar de la misma manera 3 mil pastillas de cocaína desde el puerto de Turbo, en Colombia, pero durante el tránsito que realizaba el buque en el puerto de Cartagena los integrantes fueron interceptados tras la inspección correspondiente se aseguraron 3 mil pastillas de cocaína, cada una con un peso aproximado de 1 kilo.

Meses después lo volvieron a intentar

Pero no fue el único intento, en otra ocasión los narcotraficantes intentaron realizar un segundo traslado de cocaína desde el puerto de Cartagena, Colombia al puerto de Vigo, también fue frustrado por las autoridades colombianas, en aquella ocasión se aseguraron mil 250 kilogramos.

Y no se dieron por vencidos, en mayo, llegó con más de cuatro toneladas un cargamento que intentaban introducir a España por el puerto de Algeciras, el envío había salido de Guayaquil con el fin de evitar otra posible incautación en Colombia.